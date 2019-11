Come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+

Il primo novembre 2019 Apple ha ufficialmente lanciato Apple TV+, servizio di abbonamento video che include solo produzioni originali e ospita alcune delle migliori menti creative di oggi.

Il servizio è disponibile tramite app Apple TV su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e alcune smart TV Samsung, sulle piattaforme Roku e Amazon Fire TV, nonché online alla pagina tv.apple.com, al prezzo di €4,99 al mese con sette giorni di prova gratuita.

I clienti Apple che hanno acquistato o acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac, iPod touch o una nuova Apple TV a partire dal 10 settembre 2019 hanno diritto a un anno di abbonamento gratuito a Apple TV+. A partire dal 1° novembre è possibile iniziare a utilizzare questa offerta gratuita sull’app Apple TV installata sui dispositivi con l’ultima versione del software o via browser.

Se recentemente avete acquistato un nuovo dispositivo di Apple, potete sfruttate i 12 mesi di abbonamento gratuito a Apple TV+ e vedere contenuti originali quali “See“, con Jason Momoaand e “The Morning Show“, serie originale ha come protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman, Desean K. Terry e Janina Gavankar.

Come attivare l’abbonamento gratuito di un anno a Apple TV+

1) Se avete acquistato un nuovo dispositivo (Mac, iPad, iPhone, Apple TV, ecc), avviate l’app Apple TV sul dispositivo connesso con il vostro Apple ID

2) Selezionate un programma qualsiasi dall’app Apple TV dalla scheda “Guarda ora” e scegliete il pulsante blu “Ottieni un anno gratis”.

3) Scegliete “Continua” nella videata successiva e confermate l’abbonamento mediante autenticazione con Face ID, Touch ID o la password

Riceverete una mail con la conferma dell’abbonamento di prova gratuita per un anno. Passato un anno, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 4,99 €/mese finché non viene annullato (basta fare click qui per controllare lo stato del proprio abbonamento).

Come si guarda Apple TV+?

Serie e programmi di Apple TV+ si possono guardare tramite l’app Apple TV, disponibile per tutti i dispositivi della Mela più recenti – iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV di terza generazione, iPod touch e Mac. È fondamentale aver installato i sistemi operativi iOS 12.3 e tvOS 12.3 o versioni seguenti, e sul Mac, macOS Catalina. In alternativa è possibile usare anche un browser, vistando il sito tv.apple.com/it con Safari, Chrome e Firefox, o con alcune smart tv.

Quali programmi trovo?

Al momento il catalogo non è vasto ma alcune serie sono degne di nota. “For All Mankind” è ambientata ai tempi della corsa allo spazio e ipotizza come sarebbe andata se i sovietici avessero battuto gli americani. Creata da Ronald D. Moore, candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Award, “For All Mankind” vede la partecipazione di Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt e Jodi Balfour.

Molto interessante è anche “The Morning Show“: esplora il mondo spietato dei notiziari mattutini e la vita delle persone che ogni giorno aiutano gli americani a svegliarsi. Raccontato attraverso il punto di vista di due donne difficili, che cercano di barcamenarsi tra le sfide di un lavoro altamente impegnativo nel bel mezzo di una crisi personale e professionale.

“See” è un’epica storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l’umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.

“Dickinson” è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell’epoca.

“Helpsters” è una serie per bambini ideata dai creatori di “Sesamo apriti”, che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. Tutto inizia da un piano…

“Snoopy nello spazio” è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

“Ghostwriter” è una rivisitazione della famosa serie originale. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura.

“La madre degli elefanti” è un apprezzato documentario nonché una “lettera d’amore” verso le specie in via d’estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa.

