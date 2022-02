Apple sorprende con il nuovo Store di Abu Dhabi, foto e video

Apple ha presentato in anteprima il suo store Al Maryah Island, un nuovo negozio al dettaglio nel distretto finanziario di Abu Dhabi, negli emirati Arabi Uniti, che aprirà venerdì 25 febbraio.

Elevata sopra gradini di cascate d’acqua, l’isola di Apple Al Maryah introduce diversi nuovi elementi di design che riflettono l’ambiente circostante. La pietra di granito “Absolute Black” è stata utilizzata per pavimentare due rampe che tagliano l’acqua e portano all’interno del negozio, mentre dall’alto è visibile un tetto in fibra di carbonio dorato, che ricorda vagamente il coperchio superiore di un MacBook.

I visitatori che entrano dal The Galleria Al Maryah Island Mall cammineranno attraverso un portale in acciaio inossidabile a specchio, circondato da getti d’acqua che cadono a cascata sulle pareti di vetro esterne, mentre un soffitto in lamina a specchio lungo 22 metri crea un effetto caleidoscopico, con l’acqua che cade lungo le pareti.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di Apple tradotte in Italiano:

Non potremmo essere più entusiasti di aprire lo splendido Apple Al Maryah Island questo venerdì. Il nostro talentuoso team è pronto ad accogliere e deliziare i clienti di questa vivace comunità nella nostra nuova sede negli Emirati

Il negozio aprirà ai primi visitatori venerdì 25 febbraio alle 17:00 ora locale e Apple ha programmato tre sessioni speciali Today at Apple che traggono ispirazione dall’ambiente circostante e dalla cultura creativa di Abu Dhabi, tra cui una passeggiata fotografica, musicale e artistica.

Per chi cerca una visione più ravvicinata, lo YouTuber Emkwan ha creato un primo video del negozio che riportiamo in questo articolo. Sempre in questo articolo riportiamo le fotografie ufficiale pubblicate dalla multinazionale di Cueprtino.

