Apple svela il nuovo store di Abu Dhabi sull’isola di Al Maryah

Apple sta per aprire un nuovo negozio negli Emirati Arabi Uniti: si chiamerà Apple Al Maryah Island e sorgerà sull’omonima isola di Abu Dhabi, celebre per la presenza di numerosi hotel d’affari e di lusso. L’annuncio arriva al termine del rinnovamento dell’altro negozio presente nella regione, Apple Yas Mall, e sta avvenendo in questi giorni attraverso una speciale grafica che sovrasta l’intera facciata del negozio attualmente in costruzione.

La grafica, che viene riproposta anche nella pagina del negozio già attiva sul sito ufficiale, si basa principalmente su «perle e pescatori» di queste ultime, a simboleggiare quella che in fondo è la storia di Abu Dhabi. «La perla e l’ambiente da cui nasce sono una grande metafora per la crescita della città e il suo investimento nella sua comunità creativa la sta guidando a tutta velocità verso il futuro» spiega Apple «I vistatori potranno creare, collaborare e continuare a sperimentare il meglio di Apple, tutto in un unico posto».

Ancora Apple non dice quando prevede di aprire il negozio, ma la pagina dedicata presenta una descrizione insolitamente fiorita: «Se un granello di sabbia può trasformarsi in una perla luminosa, presso l’Apple Al Maryah Island un’idea potrà sicuramente trasformarsi in una gemma brillante. Che tu stia provando qualcosa di nuovo o ampliando le tue idee, nel nostro nuovo negozio troverai tutto lo spazio e gli strumenti di cui hai bisogno per far brillare la tua creatività. Perciò perché aspettare in riva al mare? Fai un respiro profondo e tuffati con noi, partendo per un viaggio alla scoperta della creatività che c’è dentro».

Parlando dell’Apple Yas Mall, la responsabile per la vendita al dettaglio di Apple, Deirdre O’Brien, ha detto che Apple «non vede l’ora di costruire la propria storia nella regione», ne consegue perciò che l’apertura di un secondo punto vendita fa certamente parte di questa strategia.

