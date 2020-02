Apple sostituisce gratis i gommini di AirPods Pro a chi ha la Apple Care+

Se avete acquistato l’abbonamento Apple Care+ parallelamente all’acquisto degli AirPods Pro, potete farvi inviare i gommini in-ear sostitutivi senza sborsare un euro. Questo, almeno secondo quanto riportano i lettori di MacRumors, è quel che accade per i clienti statunitensi che hanno comprato gli AirPods Pro insieme all’estensione di garanzia targata Apple.

Le condizioni contrattuali della Apple Care+ sono le stesse anche nel nostro paese quindi, sebbene non ne abbiamo la certezza perché nessuno dei componenti della nostra redazione ha acquistato l’estensione di garanzia per i propri AirPods Pro e non può quindi verificarlo direttamente, è molto probabile che si possa richiedere gratuitamente i gommini sostitutivi anche alle nostre latitudini.

Per procedere in tal senso è sufficiente accedere alla pagina di supporto del sito Apple, selezionare AirPods, quindi cliccare sull’opzione “Sostituisci un AirPod o un copriauricolare” e selezionare la voce “Sostituire i copriauricolari degli AirPods Pro”. A quel punto si potrà scegliere la tipologia di assistenza richiesta optando per la soluzione “Ordina prodotti sostitutivi: Ordina AirPods e accessori sostitutivi”.

Come dicevamo la sostituzione è completamente gratuita per tutti i clienti – sicuramente statunitensi, per gli italiani non abbiamo ancora conferme – che hanno acquistato l’estensione di garanzia AppleCare+ (29 euro) per gli AirPods Pro, mentre per tutti gli altri la sostituzione dei gommini avrà un costo di 3,95 euro. Per i primi aggiungiamo inoltre che non è al momento chiaro se è possibile richiedere la sostituzione gratuita dei gommini anche più di una volta nel corso del periodo di copertura della Apple Care+, né di quale dimensione Apple invia i gommini sostitutivi, ma pare che ne venga inviata solo una coppia.

Se volete saperne di più sugli AirPods Pro, qui trovate la nostra recensione mentre per scoprire le differenze tra il modello base e la serie Pro potete dare uno sguardo a questo nostro approfondimento.