Apple sta testando quattro Mac con chip M4

Apple si sta preparando al lancio di un evento previsto per il 10 settembre, data nel corso della quale saranno presentati nuovi iPhone, Apple Watch e AirPods.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomerg spiegando che non c’è ancora una data ufficiale ma l’informazione è stata ottenuta da fonti che vogliono rimanere anonime, rivelando ancora i nuovi prodotti saranno disponibili nei negozi a partire dal 20 settembre.

Dopo la presentazione degli iPhone, entro fine anno Apple si concentrerà alla transizione dei Mac verso i chip M4, coni primi prodotti che potrebbero arrivare un mese dopo la presentazione degli iPhone.

Secondo il redattore di Bloomberg, Apple sta testando quattro nuovi Mac con chip M4, e che le prime macchine individuate sono etichettate con gli identificatori interni “16,1″, “16,2”, “16,3” e “16,10”.

I quattro identificatori in questione dovrebbero essere riferimenti ad altrettanti modelli base con processore M4. Tre di questi Mac offrono 10 core; l’altra dovrebbe essere una versione di fascia bassa, con CPU da 8 core. Le versioni con CPU 10-core dovrebbero vantare anche una GPU 10-core; quella 8-core avrà GPU da 8-core. Come memoria unificata sono previste varianti da 16GB e da 32GB.

La CPU M4 10-core secondo Gurman ha le stesse specifiche di quella dell’iPad Pro, inclusi quattro core ad alte prestazioni, e sei efficiency core.

Gurman non fa riferimento a chip M4 Pro o M4 Max che potrebbero essere usati in futuri Mac mini top di gamma e MacBook Pro da 14″ e 16″; di questi ultimi chip sono emerse indiscrezioni in precedenza, e dovrebbero essere varianti con ancora più core per CPU e GPU, e maggiori quantità di memoria unificata.

A inizio agosto, sempre Gurman aveva riferito che i primi Mac con chip M4 dovrebbero essere iMac, MacBook Pro e, successivamente, Mac Mini. Per quanto riguarda MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro i nuovi modelli dovrebbero arrivare nel 2025.