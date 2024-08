Entro fine anno Mac con processori M4 e una sorpresa

Pubblicità

I primi Mac con CPU M4, destinati a far funzionare i servizi di Intelligenza Artificiale, arriveranno prima della fine dell’anno, e un per un modello non meglio precisato Apple avrebbe previsto “cambiamenti importanti”.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Apple intende iniziare a proporre Mac con M4 già prima della fine anno, passaggio previsto per iMac, MacBook Pro e, successivamente, Mac Mini.

Per quanto riguarda MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro i nuovi modelli dovrebbero arrivare nel 2025. Gurman riferisce, come accennato, che almeno una delle nuove macchine prevede “cambiamenti importanti”.

Non è chiaro a cosa faccia riferimento ma oltre all’ovvia maggiore potenza, si potrebbe ipotizzare un cambiamento nel design di alcuni modelli.

Quello con l’aspetto immutato da più tempo è il Mac mini, con il suo design a forma di parallelepipedo, perfetto da tenere su una scrivania a fianco di qualsiasi monitor e con le porte facilmente raggiungibili.

Attualmente l’unico prodotto di Apple che al momento offre un chip M4 è l’iPad Pro 2024. I Mac aggiornati di recente sono il MacBook Air 13″ e 15″ con chip M3, presentati a marzo; a fine ottobre dello scorso anno sono arrivati i MacBook Pro da 14″ e 16″ con la famiglia di chip M3, e anche gli iMac 24″ con M3.

Mac Studio e Mac Pro con chip M2 Max e al nuovo M2 Ultra, sono stati presentati a giugno 2023, il Mac mini con chip M2 e M2 Pro è stato presentato a gennaio 2023 (qui la nostra recensione).

Di tutti quesi Mac con processore M2 non è previsto alcun aggiornamento al processore M3 che fin dalla scorsa primavera era sostanzialmente dato per morto.