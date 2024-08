Blackview R60, l’anti-Apple Watch vi costa solo 20 €

Pubblicità

Magari non ne avete ancora preso uno perché non ne sentite il bisogno; ma se vi sentite pronti per provare, allora questa è un’eccellente occasione per comprare uno smartwatch ad un prezzo shock: anziché pagarlo più di 100 € grazie ad una promozione in corso in queste ore potete comprarlo spendendo appena 20 €.

Si tratta del ‌Blackview R60, uno smartwatch che non si fa mancare nulla in fatto di tecnologie e, come se non bastasse, assomiglia tremendamente ad Apple Watch a partire dalla cassa da 45 mm di forma squadrata e in lega di alluminio spazzolato, sottile appena 12 millimetri.

Lo schermo di conseguenza segue la stessa forma, con cornici sottilissime in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione, che si traduce in un display AMOLED da 1,96″ di diagonale con risoluzione pari a 502 x 410 pixel e una luminosità di picco di 800 nits.

Lo collegate ai vostri telefoni (iPhone o Android è indifferente) tramite Bluetooth 5.3 e a quel punto tutte le notifiche le riceverete al polso. Potrete anche sfruttare il microfono integrato per rispondere alle telefonate o interagira con l’assistente vocale, e se vi serve potete anche sfruttare il piccolo schermo per leggere al volo le indicazioni stradali qualora vi foste persi.

Certificato IP68 significa che lo potete indossare anche sotto la doccia o mentre vi tuffate in piscina, anche perché riconosce più di 120 attività sportive (tra cui il nuoto) e ne traccia tutte le statistiche.

I sensori integrati fanno sì che possiate usarlo anche per tenere d’occhio la salute, ad esempio monitorando la frequenza cardiaca 24 ore al giorno. E non dovete avere paura di scaricarlo, perché con tutto attivo dura fino a 10 giorni con una sola carica, se invece lo usate per il minimo indispensabile vi dura fino a 25 giorni.

Disponibile in tre varianti di colore e personalizzabile scegliendo tra più di 100 quadranti in dotazione, in un click si può trasformare anche in una comoda torcia per illuminare la serratura quando rincasate e fuori è buio pesto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 110 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’80% andando a spendere intorno ai 20 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

