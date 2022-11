Apple Store apre nel colossale American Dream Mall di New York

Sta per aprire un nuovo Apple Store: l’azienda, che oramai ne gestisce più di 520 in tutto il mondo, ha pronto quello che sarà il dodicesimo negozio presente nello Stato del New Jersey, poco distante da New York, più precisamente all’interno del gigantesco centro commerciale American Dream sito nel comune di East Rutherford, nella Contea di Bergen.

Quando apre

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è fissata per sabato 3 dicembre alle 11:00 (ora locale) e ancora una volta andrà a posizionarsi in un punto strategico per le vendite aziendali.

Dove si trova

L’American Dream è infatti il secondo centro commerciale più grande degli Stati Uniti (per grandezza lo supera soltanto il Mall of America del Minnesota) e si trova a circa 15 chilometri dalla Midtown, l’affollata zona di Manhattan che ospita attrazioni iconiche come il Times Square e il Museo d’arte moderna, oltre a importanti edifici come l’Empire State Building.

I “vicini di casa”

La struttura era stata inaugurata nel 2019 e copre una superficie di quasi 28 ettari entro i quali sono presenti diverse attrazioni al coperto, tra cui il parco divertimenti Nickelodeon Universe e il DreamWorks Water Park, oltre a un resort per sci e snowboard aperto tutto l’anno, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un hamburger restaurant di proprietà della star YouTube MrBeast e altro ancora.

I dettagli del nuovo Apple Store American Dream

Per quanto riguarda l’Apple Store che sta per aprire al suo interno, non sarà un negozio troppo dissimile dagli altri dell’azienda: materiali e disposizioni saranno infatti quelle dell’ultima ristrutturazione e sarà presente anche un’area per il ritiro degli ordini online; e ovviamente ci saranno anche spazi per le sessioni creative Today at Apple e per gli appuntamenti alla Genius Bar per il supporto hardware.

Una piccola curiosità

La data di apertura di Apple Store American Dream è stata scovata per la prima volta da Michael Steeber, autore di un’app per iPhone piccolina ma in tal caso molto utile (Facades, pesa meno di 5 MB, non raccoglie alcun dato e la potete scaricare gratuitamente dall’App Store) perché per l’appunto tiene traccia di tutti i punti vendita dell’azienda.

