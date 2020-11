Apple Store fuori servizio in attesa dei primi Mac con Apple Silicon

Ci siamo: nel tardo pomeriggio di oggi Apple ci terrà impegnati con il terzo evento di questo autunno 2020 e come tradizione vuole, poche ore prima dell’inizio, gli Apple Store online sono stati messi fuori servizio per consentire ai tecnici di sistema di inserire le nuove pagine dei prodotti che saranno presentati a breve.

Come abbiamo già scritto dettagliatamente in questo articolo, uno dei protagonisti dell’evento sarà il primo Mac con Apple Silicon. L’azienda lo aveva già detto durante la WWDC 2020 di giugno «Il primo Mac con un chip Apple Silicon arriverà prima della fine del 2020»: secondo le voci più recenti tra i candidati ci sono un nuovo MacBook Pro 13, un nuovo MacBook Air, forse un nuovo MacBook da 12 pollici, mentre per i computer desktop e un nuovo iMac da 24 pollici dovremo attendere il prossimo anno.

Secondo le indiscrezioni sul palcoscenico di Cupertino potrebbe esserci spazio anche per la nuova Apple TV e potenzialmente per due nuovi prodotti di cui si parla ormai da mesi: gli AirTag e le cuffie over-ear AirPods Studio. I candidati più gettonati rimangono comunque i primi portatili MacBook con Apple Silicon, l’annuncio con la data di rilascio del nuovo sistema operativo macOS Big Sur e probabilmente anche i dispositivi trovatutto AirTags.

Nel momento in cui scriviamo Apple Store risulta fuori servizio in tutti i paesi del mondo in cui è disponibile, Italia inclusa. Come avviene ormai da anni il negozio online di Cupertino tornerà disponibile non appena si concluderà il keynote di Apple.

Macitynet seguirà l’evento con una diretta (si parte da questa pagina) nella quale troverete la trascrizione in tempo reale in italiano di tutte le novità in arrivo a partire dalle 18:30 locali. A seguire articoli e approfondimenti sulla homepage del nostro sito.