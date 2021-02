Negli Apple Store arrivano interpreti della lingua dei segni

Apple, da sempre molto attenta nel campo dell’accessibilità, ha aggiornato le pagine web del suo sito con le indicazioni sugli Apple Store fisici e da queste si evince un nuovo servizio: la possibilità di avere a disposizione (su prenotazione e gratuitamente) un interprete della lingua dei segni. Prima della visita al negozio, è possibile inviare una mail e chiedere un interprete del linguaggio dei segni.

Per quanto riguarda altri cambiamenti, il design delle pagine dedicate agli Apple Store è stato cambiato. Dalla pagina principale è possibile individuare più facilmente la località di proprio interesse e trovare gli store più vicini. Le pagine web dedicate ai negozi sono state riorganizzate con una vista più ampia e una migliore distribuzione delle informazioni che evitare all’utente di dover effettuare scorrimento della pagina quando non necessario. È un piccolo dettaglio ma per alcuni utenti risulta più comodo.

La multinazionale di Cupertino ricorda che gli Apple Store dedicano sempre più attenzione alle misure di sicurezza sanitaria: sono offerte mascherine (per chi è senza), è previsto il controllo della temperatura con termoscanner, gli ingressi sono regolamentati, è necessario rispettare il distanziamento fisico e i locali sono igienizzati di frequente. L’ambiente è sanificato a fondo più volte al giorno, prestando particolare attenzione a tutte le superfici, ai prodotti in esposizione e alle zone a maggiore affluenza.

Apple ricorda che il personale degli Apple Store si occupa eventualmente di trasferire foto, email, contatti e tutto il resto su un nuovo dispositivo e che in ogni store è possibile trovare chi può dare una mano o spiegare qualcosa.

In questo periodo Apple ha anche pensato a come rispondere meglio alle esigenze dei clienti, online e in negozio. Molti store hanno attivato un servizio di ritiro e consegna sul marciapiede. Chi sceglie di acquistare online può ricevere i prodotti a casa, oppure passare a ritirarli comodamente dal negozio.

