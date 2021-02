La domanda iPhone 12 si indebolisce ma le spedizioni rimango alte

Prima dell’arrivo sul mercato regnava l’incertezza dovuta a pandemia e possibili ritardi, ma finora la gamma iPhone 12 ha registrato vendite record in tutti i principali mercati, inclusi quelli primari per Cupertino: ora, per la prima volta dal lancio, la domanda iPhone 12 inizia a mostrare segni di indebolimento, anche se le spedizioni continuano a rimanere superiori rispetto a quelle delle generazioni precedenti.

La nuova tendenza emerge dall’ultimo report di JP Morgan che rivede al ribasso le stime di spedizioni iPhone dai precedenti 236 milioni di unità, agli attuali 230 milioni. L’analista della banca di investimenti segnala una domanda iPhone 12 in diminuzione, motivata da una domanda smartphone in calo in Cina, questo anche se la nuova stima ribassata di 230 milioni di spedizioni iPhone complessive nel 2021, rappresenta comunque un incremento del 13% rispetto al 2020.

Anche se Apple non ha mai interrotto la produzione di un modello a listino fino all’arrivo di un nuovo sostituto, il report sostiene che Apple interromperà la produzione di iPhone 12 mini nel secondo trimestre di quest’anno. La stessa previsione è già stata avanzata da JP Morgan in un report precedente nei primi giorni di febbraio. Secondo diverse società di ricerca e dati di mercato, sembra che il modello più piccolo e compatto di iPhone 12 non abbia riscosso il successo di pubblico e vendite sperato da Cupertino.

Il rallentamento della domanda iPhone 12 è attribuito sia al calo vendite di smartphone in Cina che a una assestamento della domanda a seguito dell’iniziale grande successo della gamma trainato dal supporto per la tecnologia 5G. Per il trimestre di marzo le stime delle spedizioni iPhone 12 scendono a 52 milioni, quindi 3 milioni in meno del report precedente. In ogni caso il report, segnalato da AppleInsider, mantiene una stima di spedizioni compresa tra 80-90 milioni di unità per la seconda metà di quest’anno.

