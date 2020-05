Ecco come Apple difenderà i clienti dei suoi store dal Coronavirus

Deidre O’Brien, la vice presidente di Apple responsabile negozi al dettaglio e risorse umane, ha pubblicato una lettera indirizzata ai clienti per spiegare l’approccio adottato da Apple con la riapertura dei negozi, centinaia dei quali sono stati già riaperti.

“Troverete gli stessi team disponibili e dedicati che erano lì prima della chiusura ma le cose potrebbero sembrare e dare la sensazione di essere un po’ diverse”.

“Per prima cosa, vi ritroverete con molto spazio. In ogni negozio ci siamo concentrati per limitare l’occupazione, dare a tutti molto spazio, e rinnovare la nostra attenzione su servizi individuali e personalizzati al Genius Bar e in tutto il negozio”.

“Stiamo anche adottando ulteriori misure nella maggior parte dei luoghi. La copertura del viso con le mascherine sarà richiesta a tutti i team e ai clienti, e forniremo le mascherine ai clienti che non le hanno. Controlli sulla temperatura verranno effettuati all’ingresso, poste domande su aspetti di ordine sanitario, effettuato uno screening delle persone con sintomi come tosse o febbre, o di chi è stato esposto recentemente vicino a qualcuno che ha contratto il COVID-19. Per tutta la giornata, stiamo effettuando pulizie più profonde con particolare attenzione sulle superfici, sui prodotti in mostra e nelle zone più trafficate”.

La manager di Apple spiega ancora che, quando possibile, per evitare affollamento nei negozi, sarà possibile lasciare e prelevare dispositivi all’ingresso, effettuare acquisti online e prelevare i dispositivi all’ingresso.

“La risposta al COVID-19 è ancora in corso”, spiega O’Brien, “e siamo consapevoli i possibili complicazioni nella strada verso il ritorno alla normalità. Ma quali che siano le sfide che ci attendono, COVID‑19 ha solo rafforzato la nostra fiducia nelle persone – nei nostri team, nei nostri clienti, nella nostra comunità. Andando avanti, riflettendo sul COVID-19, dovremmo sempre ricordare quante così tante persone in tutto il mondo hanno messo il benessere degli altri al centro della loro vita quotidiana. In Apple abbiamo intenzione di portare avanti questi valori e metteremo sempre salite e sicurezza dei nostri clienti e team sopra ogni altra cosa”.

Come atteso negli scorsi giorni, con l’allentamento di chiusure, blocchi e lockdown Apple ha informato della riapertura degli Apple Store anche in Italia. Di tutti i 17 negozi ora attivi nel nostro Paese, martedì 19 maggio la riapertura riguarda dieci negozi Apple Store in Italia, in praticamente tutte le regioni del nostro Paese con l’eccezione di quelli in Lombardia e Piemonte. La riapertura avverrà con tutte le misure speciali di prevenzione e tutele della salute già osservate scrupolosamente da Apple in Cina, Corea del Sud, Australia, Austria, Germania e negli altri paesi in cui l’attività è ripresa, inclusi alcuni stati USA.