Apple Store Myeongdong è il più grande di Seul, le foto

Sabato 9 aprile è avvenuta l’inaugurazione di Apple Store Myeongdong, il terzo Apple Store in Corea del Sud (gli altri due sono l’Apple Yeouido e l’Apple Garosugil) nonché il più grande di Seul: è possibile ammirarlo grazie alle prime foto pubblicate da Apple che riportiamo in questo articolo.

Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, per via della pandemia di coronavirus la società ha predisposto ingressi scaglionati e solo per chi ne prenotava gratuitamente uno nei giorni precedenti, evitando così assembramenti in misura superiore al numero di persone che il locale, nonostante le imponenti dimensioni, riesce a contenere rispettando le misure di sicurezza.

Apple Myeongdong ha aperto questo sabato, 9 aprile, nel centro del vivace quartiere dello shopping di Seoul. Come il più grande negozio Apple in Corea del Sud, questo nuovo spazio invita i clienti a scoprire gli ultimi prodotti Apple, ricevere il miglior supporto della categoria da specialisti Apple altamente qualificati e partecipare a sessioni educative Today at Apple.

«Apple Myeongdong fungerà da palcoscenico per artisti coreani affermati e nuovi, che condurranno sessioni uniche di Today at Apple per celebrare la cultura coreana contemporanea» scrive la società in un breve comunicato stampa in cui sono allegate alcune foto che raccontano la giornata di apertura.

Mentre le persone che visitano la città possono prenotare una sessione presso il nuovo Apple Store di Seul tramite l’apposita pagina, chi ha avuto l’opportunità di essere presente all’inaugurazione ha ricevuto dai dipendenti Apple una scatola contenente una borsa commemorativa di colore nero e sulla quale è stampata la grafica del negozio, in cui il logo Apple, in bianco, appare contornato da immagini colorate e stilizzate.

Dalle foto condivise dall’azienda è possibile ammirare alcune aree del locale, secondo i report dalla Corea del Sud si tratta di un Apple Store dislocato su due livelli e che si trova alla base di una nuovissima torre di Seul, «con paesaggistici giardini tascabili e sculture commissionate localmente». Pare sia anche la prima volta che Apple installa una «facciata in vetro a doppia altezza con supporti orizzontali» e una scala «resa trasparente attraverso alzate in vetro». Tra le altre novità pare vi sia l’inclusione di un’area dedicata al servizio Apple Pickup all’interno del negozio che, stando a quando spiega Apple, è la prima del suo genere in Asia.