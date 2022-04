Apple Store, il più grande sudcoreano apre a Seul il 9 aprile

Il più grande Apple Store in Corea del Sud sta per aprire le porte al pubblico: lo ha annunciato Apple tramite il suo sito web, dove scrive che il negozio «Arriverà presto nel cuore di Myeong-dong, dove continuano a circolare persone provenienti da tutto il mondo, nel cuore della splendida Seul. Attraverso questo negozio creiamo una fonte di ispirazione aperta a tutti, dove l’immaginazione e la creatività sono in costante aumento».

L’inaugurazione è prevista per questo sabato, il 9 aprile, ma non sarà possibile accedervi come era consuetudine fino a qualche anno fa. Anche se in questi giorni imperversa la guerra tra la Russia e l’Ucraina, la pandemia di coronavirus infatti è tutt’altro che sparita, perciò Apple ha deciso di mettere la sicurezza dei propri clienti al primo posto e centellinare le visite al nuovo negozio.

«Vorremmo dare il benvenuto a tutti, ma la cosa più importante è la sicurezza. Pertanto, le visite all’Apple Myeong-dong di sabato 9 aprile sono disponibili solo su prenotazione e il numero di persone che potrà circolare al suo interno sarà limitato».

Le prenotazioni saranno aperte due giorni prima (il 7 aprile) dell’inaugurazione del nuovo negozio, che si trova al Center Point Myeong-dong, 9-1 Namdaemun-ro 2-ga, Jung-gu, in Seul. La multinazionale di Cupertino punta molto sul nuovo Store, che intende trasformare in un punto di convergenza per la creatività: «Apple Myeong-dong è un luogo in cui possiamo comunicare e ispirarci a vicenda, un luogo che brillerà con le idee frizzanti di tutti».

Sulla pagina web del nuovo Store di Seul Apple ha allegato un video che mostra la grafica artistica realizzata per l’apertura del nuovo punto vendita e include anche gli sfondi a tema che si possono scaricare a misura di iPhone, iPad e Mac. Quello in arrivo sarà il terzo Apple Store in Corea del Sud: gli altri due sono l’Apple Yeouido e l’Apple Garosugil.

