Apple svela il cinturino Sport Pride Edition per Apple Watch

Giugno è il mese dell’orgoglio Pride per celebrare e sostenere la lotta per i diritti LGBTQ+: in vista della ricorrenza, come ogni anno, Apple svela la Collezione Pride 2025 composta dal nuovo cinturino Sport Pride Edition con quadrante abbinato per Apple Watch e sfondi a tema per iPhone e iPad.

Questa vola il cinturino propone i colori dell’arcobaleno LGBT+ in un motivo a strisce di forme e dimensioni diverse. Il colosso di Cupertino sottolinea che questo bracciale è assemblato a mano a partire dalle singole strisce colorate che lo compongono.

Successivamente le varie strisce colorate vengono unite tramite stampaggio a compressione, creando infinite piccole variazioni. Così ogni cinturino Sport Pride Edition della collezione Pride 2025 risulta unico e diverso da tutti gli altri, per rispecchiare l’individualità di ogni persona della comunità LGBQ+.



Il cinturino Sport Pride Edition 2025 si può già ordinare da questa pagina di Apple Store online in tutte le misure al prezzo di 49 euro con l’inizio delle consegne e la disponibilità dal 15 maggio.

Per completare e abbinare il look è in arrivo anche il quadrante in stile orologio analogico Pride Harmony. Sullo schermo di Apple Watch i segmenti colorati, che richiamano quelli del bracciale, si spostano in modo dinamico in sequenza per formare i numeri delle ore quando l’utente solleva il polso.

Sono dinamici anche gli sfondi abbinati per iPhone e iPad con i segmenti colorati che cambiano posizione quando l’utente blocca, sblocca oppure muove il dispositivo. Sia il quadrante che gli sfondi saranno rilasciati tramite aggiornamenti software in arrivo per watchOS 11.5, iOS 18,5 e iPadOS 18.5.

Ricordiamo che Apple presenta una collezione Pride una volta all’anno fin dal 2016, quando realizzò uno speciale cinturino con i colori dell’arcobaleno per celebrare la parata Gay Pride di New York.