Tesla Model 3 guida da sola fino al campo base sull’Everest

I proprietari di Tesla in Cina non si fanno mai mancare l’occasione di mettere alla prova il sistema di guida autonoma Full Self Driving (FSD), spingendolo spesso anche oltre i limiti con risultati sorprendenti. È il caso di un coraggioso proprietario di una Model 3 che sta condividendo sui social cinesi il suo viaggio piuttosto particolare: dalla provincia di Henan fino al campo base sul Monte Everest, interamente affidandosi al pilota automatico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dall’autista siamo ben oltre metà del viaggio, lungo complessivamente a circa 4.000 chilometri: la meta sembra ormai a portata di mano. A segnalare l’impresa è stato anche l’appassionato ed esperto di Tesla Aaron Li, che ha sottolineato quanto sia imponente questa traversata.

E’ stata anche l’occasione per apprezzare panorami mozzafiato alternati a strade impervie, tanto da costringere alcuni guidatori a dotarsi di bombole di ossigeno. Il fatto che tutto ciò venga affrontato con il solo aiuto del sistema FSD di Tesla aggiunge un ulteriore livello di spettacolarità.

Dai video più recenti sembra che la Model 3 stia effettivamente avvicinandosi al campo base dell’Everest e, se non incontrerà contrattempi, potrebbe tagliare il traguardo già questo venerdì.

Non è però la prima volta che una Tesla raggiunge quelle altitudini. Già a settembre 2020 un’altra Model 3 aveva coperto oltre 5.500 km per arrivare al campo base sull’Everest, ma in quel caso la guida era stata manuale.

Nel frattempo, nell’aprile 2021, Tesla China aveva completato l’installazione di 11 stazioni Supercharger lungo l’itinerario panoramico che va da Chengdu a Tingri, aprendo la strada — letteralmente — a chi desiderasse ripercorrere quei chilometri fino alla montagna più alta del mondo. Più di recente, nel luglio 2022, due Tesla (modelli X e Y) avevano già fatto parlare di sé raggiungendo il campo base senza alcuna difficoltà.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.