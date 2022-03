Apple svela iMovie con Magic Movie e Storyboard

Tra i tanti annunci di Apple nell’ambito dell’evento Peek Performance dell’8 marzo (qui tutte le novità in un solo articolo), c’è stato un accenno anche a due nuove funzionalità in arrivo per iMovie: Magic Movie e Storyboard

La prima Magic Movie permette agli utenti di selezionare media o un album, consentendo a iMovie di identificare automaticamente le migliori parti e assemblarle in un unico filmato.

Rispetto a una vecchia e simile funzionalità dell’app Foto, la funzione Magic Movie (in taliano Filmato Magico) permette di sperimetare con 20 stili diversi; l’utente ha la possibilità di tagliare, cancellare e modificare le clip nel modo desiderato; una traccia audio viene generata automaticamente e regolata per adeguarsi alla lunghezza del video/progetto.

Gli Storyboard permettono di raccontare una storia, con modelli predefiniti che guidano l’utente passo dopo passo nella creazione del filmato. È possibile scegliere tra 20 storyboard basati sui generi più classici, come cucina, recensioni di prodotti o esperimenti scientifici. Ogni storyboard include un elenco di scene con esempi che aiuterà nella composizione delle riprese, organizzare i clip e scegliere una struttura per la storia. Alla fine, è possiible salvare il video nella libreria Foto per condividerlo sui social o mandarlo a chi desideriano con Messaggi o Mail.

iMovie è come sempre disponibile gratuitamente per Mac, per iPhone e per iPad. Apple ha recentemete aggiornato iMovie integrando ottimizzazioni specifiche per i MacBook Pro da 14″ e 16″ con CPU M1 Pro e M1 Max e anche il supporto per l’editing video in modalità Cinema girati su iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Le nuove funzioni Magic Movie e Storyboard arriveranno in iMovie con un aggiornamento che sarà rilasciato nel mese di aprile, secondo quanto indica la sezione del sito Apple dedicata al software di montaggio video.

iMovie 10.3.1 richiede macOS 11.5.1 o versioni successive, “pesa” 2,4 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.