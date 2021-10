iMovie ottimizzato per i MacBook Pro 2021

Oltre ad avere aggiornato Final Cut Pro e Logic Pro, Apple ha anche rilasciato una versione aggiornata di iMovie per Mac, integrando ottimizzazioni specifiche per i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con CPU M1 Pro e M1 Max.

Sui Mac con macOS Monterey, l’ultima versione di iMovie integra anche il supporto per l’editing video in modalità Cinema girati su iPhone 13 e iPhone 13 Pro. I video registrati in modalità Cinema sui nuovi iPhone 13 possono essere montati con la possibilità di regolare l’effetto di profondità di qualsiasi ripresa e di utilizzare fotogrammi chiave per modificarlo nel tempo. Basta fare clic su un volto o su un oggetto nel viewer per aggiungere o eliminare i punti di messa a fuoco, senza bisogno di girare nuovamente.

Nelle note di rilascio di iMovie 10.3, Apple riferisce ancora della possibilità di usare il controllo Cinema nell’inspector per modificare l’intensità dell’effetto di profondità, scegliere se mettere a fuoco i volti o altri oggetti selezionandoli dal visore, visualizzare ed eliminare i punti focali nella timeline del video.

iMovie 10.3 richiede macOS 11.5.1 o versioni successive, “pesa” 2,4 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.

