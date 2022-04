Update Final Cut Pro, Compressor e Motion con migliorie per Mac Studio

Apple ha rilasciato aggiornamenti per Final Cut Pro, Motion e Compressor, integrando novità e migliorie quali il supporto migliorato per il Mac Studio.

Di seguito le note di rilascio di Final Cut Pro x 10.6.2:

– Individua i file multimediali che appaiono più di una volta in un progetto usando gli intervalli di clip evidenziati o l’indice della timeline.

– Migliora la nitidezza del discorso regolando i livelli di rumore di fondo con il Machine Learning (richiede macOS Monterey versione 12.3 o successive).

– Prestazioni di riproduzione e grafica ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

– Importazione di progetti Magic Movie e Storyboard creati con iMovie per iOS versione 3.0 nella timeline.

– Aggiunta del supporto per il coreano.

– Miglioramenti alla stabilità e correzioni di errori.

Compressor arriva alla versione 4.6.1. Tra le novità indicate da Apple:

• Visualizzazione della trasparenza* di un video, delle proporzioni dell’output e delle proprietà dei file multimediali modificati nel visore di anteprima.

• Rotazione e capovolgimento dei file video usando le nuove proprietà video in un’impostazione.

• Prestazioni di transcodifica ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

• Aggiunta del supporto per il coreano.

• Miglioramenti alla stabilità e correzioni di errori.

Motion arriva alla versione 5.6.1. Tra le novità indicate da Apple:

Nuovo filtro “Sliced Scale” per dividere un’immagine in porzioni e impedire così la distorsione durante il ridimensionamento.

Prestazioni di riproduzione e grafica ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio.

Aggiunta del supporto per il coreano.

Miglioramenti alla stabilità e correzioni di errori.

FinalCut Pro 10.6.2 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.6.1 e Compressor 4.6.1 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.