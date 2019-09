Soundcore Wakey, altoparlante 5-in-1 con caricatore wireless in sconto a 79,99€

Soundcore Wakey è scontato a soli 79,99 euro spedizione compresa. Questo altoparlante Bluetooth 5-in-1 possiede numerose funzioni che lo rendono sensibilmente diverso dai competitor visto che fa anche da orologio, sveglia, radio FM e diffusore di suoni ambientali per addormentarsi bene.

Non è infatti soltanto uno speaker Bluetooth. Per scoprire tutte le cose che fa nel dettaglio vi basta dare uno sguardo alla nostra recensione. In breve ha anche funzione di orologio digitale, di sveglia, di caricatore wireless con ricarica Qi, oltre ad essere anche una radio sveglia e si controlla da apposita applicazione Soundcore disponibile su Google Play e App Store che permette di programmare 15 diverse tipologie di allarme.

Tra le principali funzioni dell’altoparlante anche quella di caricatore wireless, compatibile con la tecnologia di ricarica Qi, fino a 10W con i terminali Android compatibili, dunque in grado di ricaricare gli iPhone alla massima velocità, ossia 7,5W. Wakey, comunque, è in grado di ricaricare anche smartphone via cavo, grazie alle due porte USB, ciascuna con uscita da 5V/2A.

L’altoparlante propone due drivers da 5W, supporta il bluetooth 5.0 e ha un range di frequenze radio da 87 MHz a 108 MHz, mentre le sue dimensioni sono davvero contenute, pari a 20 x 9 x 8 cm, con un peso complessivo di 540 grammi.

Su Amazon è disponibile nella sola versione di colore bianco al prezzo di 100 euro. Tuttavia se inserite il codice N5AQIOXO nel carrello risparmiate 20 euro e ve lo portate a casa per 79,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.