L’elicottero autonomo contrasta gli incendi con AI

Immaginate un fulmine che scatena un incendio boschivo, una antenna satellitare in grado in pochi secondi di individuare l’anomalia e far scattare l’allarme, un elicottero a guida autonoma prendere il volo, avvicinarsi al fuoco, usare sensori per localizzare l’incendio e sfruttare l’Intelligenza Artificiale AI per stabilire un piano di azione, misurare la velocità del vento e i movimenti delle fiamme, gestire comunicazioni tra velivolo e personale di terra, scaricare l’acqua dove necessario per spegnere l’incendio, il tutto senza bisogno di esseri umani.

È il futuro della lotta agli incendi secondo il Los Angeles Times che riferisce di test effettuati recentemente a San Bernardino (California) con un elicottero Sikorsky UH-60 Black Hawk, guidato da tecnologia sviluppata da Lockheed Martin e da Rain, quest’ultima una società californiana specializzata nello sviluppo software.

L’elicottero con l’indicazione “sperimentale” dipinta sul portellone nero è uno di nuovi strumenti in prima linea tra le tecnologie antincendio, un settore che si sta evolvendo rapidamente, con settore privato e agenzie governative che si trovano ad affrontare un peggioramento della crisi climatica.

Studi scientifici e ricerche sul clima affermano che il numero di incendi aumenterà globalmente fino al 30% entro il 2050; nella sola California per il 2100 si prevede un incremento del 50% nella frequenza degli incendi, e un incremento del 77% degli acri bruciati in media ogni anno.

I cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno portato a un aumento delle temperature e inaridito il paesaggio, condizioni che rendono più probabili gli incendi fuori controllo di grandi dimensioni secondo Kate Dargan Marquis, consigliere senior della Gordon and Betty Moore Foundation, a capo dei vigili del fuoco dello stato della California dal 2007 al 2010.

Dal cielo la svolta per la lotta agli incendi

Attualmente esistono oltre 1.100 telecamere posizionate in varie aree della California già in grado di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per monitorare il territorio, individuare i primi segni di incendio e avvisare le squadre per entrare in azione. La NASA ha creato una rete di satelliti in grado di individuare incendi direttamente dallo spazio, sfruttando sensori termici capaci di rilevare in pochi minuti incendi, esplosioni e altre improvvise variazioni importanti di calore.

Anche Google dispone di una costellazione di satelliti in grado di rilevare dallo spazio incendi piccoli, anche di pochi metri quadrati, un insieme di elementi dai quali potrebbe arrivare una svolta nel contrasto agli incendi boschivi. Rispetto a prima, è possibile attivare sistemi di allerta precoce, monitorare aree più vaste e remote e sfruttare il potenziale dell’AI nel ridurre i danni economici, umanitari e ambientali causati dagli incendi catastrofici.

