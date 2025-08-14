In arrivo da Apple una nuova Apple TV, iPad mini e iPad economico con chip aggiornati

Apple si prepara a rinfrescare la sua gamma di dispositivi chiave con una serie di aggiornamenti che puntano tutto su chip di nuova generazione e, dunque, su performance nettamente superiori rispetto alle versioni attuali. Nel corso del 2025 e del 2026 arriveranno importanti novità per Apple TV, drasticamente potenziata, passando per il nuovo iPad mini e infine un iPad entry-level con un chip mai così avanzato.

Effettivamente, non sorprende l’arrivo di una nuova Apple TV che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe finalmente entrare nel business delle console da gioco, grazie al nuovo chip e all’hub Giochi che Apple ha già svelato per iOS e macOS.

Il nuovo set top box dovrebbe arrivare entro fine 2025 e potrebbe essere dotata del processore A17 Pro, lo stesso che già equipaggia gli ultimi iPhone 15 Pro. Il salto prestazionale rispetto all’A15 in forza all’attuale modello sarà tangibile sia nelle operazioni di streaming quotidiano, che giochi, che potranno finalmente sfruttare tecniche grafiche come il ray tracing hardware.

È atteso anche un aggiornamento dell’hardware di connettività, potenzialmente con il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 di nuova generazione, mentre il telecomando potrebbe beneficiare di piccoli upgrade come l’integrazione di uno speaker per una funzione “Trova”.

Tuttavia, il vero punto di forza sarà l’incremento di potenza, propedeutico e preparatorio a un futuro supporto per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come un prossimo Siri più intelligente e personalizzato, anche se non ci saranno necessariamente grandi rivoluzioni lato “AI” già al lancio.

iPad mini con processore maxi

Se la Apple TV sarà il cuore smart del salotto, il nuovo iPad mini – atteso invece per il 2026 – promette di diventare il tablet compatto più potente mai prodotto da Apple. Del resto siamo ormai abituati, ad ogni upgrade, ad un balzo importante, in termini di potenza. Questo grazie al chip A19 Pro, destinato anche ai futuri iPhone 17 Pro e concepito per gestire agevolmente operazioni grafiche molto più complesse rispetto al già prestante A17 Pro.

Tra le altre modifiche si parla della possibilità che finalmente anche iPad mini adotti un pannello OLED, anche se non ci sono conferme in merito e la notizia sembra rimbalzare in rete da ormai troppo tempo per poterci credere.

iPad entry level

Infine, alla base dell’offerta Apple ci sarà infine il nuovo iPad economico, un modello che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2026. Anche qui il rinnovamento sarà sostanziale: il nuovo processore A18 – lo stesso che già equipaggia iPhone 16 e 16 Plus – permetterà all’iPad “entry-level” non solo di gestire app e giochi senza fatica, ma anche di sfruttare nuove capacità collegate all’intelligenza artificiale grazie al Neural Engine aggiornato.