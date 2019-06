Apple TV e Amazon Fire TV Stick ora hanno l’app TIMVISION con film e serie

Prosegue l’allargamento delle App disponibili sul set top box di Apple e la stick di Amazon in coincidenza con la disponibilità di TIMVISION su un sempre maggiore numero di piattaforme.

L’app per lo streaming del fornitore di servizi era già disponibile per iOS e Android e su tantissime TV Smart ma ora raggiunge nuovi utenti e tutti coloro che, senza avere un televisore di ultima generazione lo hanno attrezzato con un set top box esterno che, nel caso di Apple fa anche da ripetitore per la domotica Homekit.

Su Fire OS (il sistema operativo di Fire Stick) è apparsa già da qualche giorno nella sezione “intrattenimento” mentre su Apple TV l’inserimento nell’App store dedicato è più recente. Nell’immagine introduttiva e qui sotto trovate le schermate di download e alcune viste dell’interfaccia.





Sulla piattaforma TIM Vision sono disponibili oltre 10.000 film e tante serie anche originali italiane. Non mancano i cartoni animati e i contenuti per i più piccoli.

Il vantaggio per chi già usa Apple TV e ha un abbonamento Tim Vision (magari con il set top box dedicato) è di utilizzare un solo telecomando per accedere a diverse offerte di streaming.

Ricordiamo che su Apple TV sono disponibili al momento: TIMVISION, Netflix, Prime Video, Ray Play, DPlay. Mancano all’appello tra gli altri Now TV e Infinity.



Su Macitynet trovate sia la prova di Apple TV che quella di Amazon Fire Stick.