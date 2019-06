Pubblicità trasversale: IKEA vende la sua grattugia citando il nuovo Mac Pro

Disponibile da tempo a 4,60 euro, la grattugia IKEA chiamata IDEALISK potrebbe aver trovato in Apple un valido alleato: la nuova pubblicità del colosso dei mobili prende in giro l’ultimo Mac Pro presentato. Designed for apples, questo il motto scelto da IKEA per rilanciare il prodotto.

In effetti, sin dalla sua presentazione, il nuovo Mac Pro ha ricordato proprio una grattugia. IKEA ha colto la palla al balzo, proponendo una nuova pubblicità per IDEALISK, la grattugia da appena 4,60 euro. Di certo non avrà le specifiche del prodotto Apple, ma in ogni caso “è progettata per le mele”. Davvero?

Nonostante le specifiche impressionanti del desktop della Mela, con un prezzo che arriva fino a 50.000 mila dollari, gli utenti si sono focalizzati sul design, evidenziando le somiglianze con una grattugia. IKEA Bulgaria non si è fatta sfuggire l’occasione, ed ecco la trovata di marketing per pubblicizzare la grattugia.

Creata dalla società The Smarts, la pubblicità tiene conto dei dettagli: se ben si guarda, la “i” di IDEALIS è scritta in minuscolo, proprio come la “i” di iPhone e iPad. Si tratta di un chiaro riferimento al mondo Apple.

Tutte le informazioni sul nuovo Mac Pro sono raggiungibili a questo indirizzo, mentre da qui accedete a tutte le informazioni su quanto è stato presentato durante la conferenza di apertura della WWDC 2019, avvenuta il 3 giugno scorso.