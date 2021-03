Apple TV+ firma contratto pluriennale con Ron Howard

Apple TV+ e Ron Howard lavoreranno insieme a lungo e non solo a documentari, anche alla produzione di film. E’ stato firmato un contratto pluriennale tra la tv in streaming di Cupertino e la casa di produzione “Imagination Entertainment” fondata da Ron Howard e Brian Grazer.

Già un anno fa era stato dato l’annuncio dell’accordo esclusivo per la realizzazione di documentari con Imagine Entertainment. Ora è certo che l’accordo sia stato esteso anche ai lungometraggi. Imagine Entertainment produrrà con Apple Studios una serie di film che avranno il marchio come Apple Originali Films.

Apple e Imagine Entertainment hanno già collaborato per la realizzazione del documentario “Dads”, diretto da Bryce Dallas Howard e per “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10” diretto da Morgan Neville. Apple presenterà presto in anteprima il documentario per il 70° anniversario dei Peanuts e la docuserie di Barbara Kopple, “The Supermodels”.

Tra le altre produzioni che stanno per prendere il via con Imagine, ci sono “Tick, tick, boom!” Di Lin-Manuel Miranda con Andrew Garfield.

Questo accordo con la Imagine Entertainment arriva a oltre un anno di distanza dall’accordo dell’azienda di Cupertino con la Imagine Documentaries sui documentari e a due anni da un’altra vicenda che ha visto Apple insieme con lo studio di produzione di Ron Howard: Apple, nel febbraio 2017, aveva intenzione di comprare la Imagine Entertainment, la società di produzione co-fondata dal regista Ron Howard e dal produttore Brian Grazer, ma l’accordo è saltato. Lo aveva riferito il Financial Times, secondo il quale le trattative erano a buon punto, ma queste sarebbero poi “finite in una bolla di sapone” per ragioni non note.

