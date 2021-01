Apple: un cortometraggio girato con iPhone 12 Pro Max per celebrare il Capodanno cinese

Per celebrare la festa di primavera, quella che in Occidente è generalmente noto come capodanno cinese, una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, Apple ha pubblicato un filmato di 12 minuti, girato con l’iPhone 12 Pro Max e mettendo in scena una moderna versione dell’antica leggenda del mostro Nian raccontata ai bambini.

Il corto è stato girato da Lulu Wang e un suo team di creativi; la regista e sceneggiatrice è nota per The Farewell – Una bugia buona (The Farewell), film riconosciuto con un Golden Globe nel 2019.

Nel filmato “Nian” di Apple è una storia di formazione, con la ragazza che si trova alle prese con il mostro dai denti affilati che, secondo le leggende, vive nelle profondità del mare. Al finire dell’anno lunare, il mostro lascia il suo rifugio per risalire in superficie e attaccare persone e animali. Per questo motivo, in passato, gli abitanti del villaggio prima del nuovo anno erano soliti rifugiarsi sulle montagne per evitare i suoi attacchi. Dopo avere incontrato Nian, la ragazza capisce che la creatura non è così spaventosa come la tradizione lascia intendere, avviando una calorosa amicizia.

“È stato emozionante avere l’opportunità di raccontare di nuovo questa antica storia, e catturare queste incredibili immagini cinematografiche con l’iPhone, dispositivo molto versatile”, ha dichiarato Wang. “L’iPhone ha offerto ai filmmaker molta flessibilità in termini di pianificare le inquadrature registrate per questo film e di per sé è incredibilmente potente”.

Wang ha sfruttato peculiarità dell’iPhone 12 Pro Max quali Dolby Vision, il sistema di fotocamere ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, la doppia stabilizzazione ottica dell’immagine e la possibilità di sfruttare la Modalità notte con il grandangolo che lascia entrare di luce in più.

“Non ci sono restrizioni quando giri con il telefono in mano”, dice il direttore della fotografia Nelson Yu. “Ti da inoltre un senso di agilità consentendo di effettuare anche riprese a mano”. E ancora: “Penso che la grande svolta di iPhone 12 riguardi il Dolby Vision. È possibile sperimentare appieno l’uso ampio del gamut di colore e toni profondi”.

Variety riferisce che Nian è stato prodotto dall’agenzia TBWA\Media Arts Lab (partner storico Apple) di Shanghai in collaborazione con Iconoclast. È il quarto anno consecutivo che Apple rende omaggio al capodanno cinese con video di questo tipo. I precedenti filmati sono stati “Three Minutes” (girato nel 2018 con l’iPhone x), seguito da “Bucket” (girato con iPhone XS) e “Daughter” (girato con iPhone 11 Pro).