Apple usa zaini speciali per per le riprese di Look Around

Apple ha iniziato in questi giorni un nuovo sistema di mappatura a livello stradale per migliorare la funzione Look Araound. Si servirà di zaini con videocamere e sensori, simili a Jetpack, che saranno trasportati in varie regioni del Regno Unito, tra cui Londra, Manchester e Birmingham, per raccogliere dati pedonali per Apple Maps.

Apple utilizzerà telecamere e sensori montati su questi zaini pedonali per raccogliere dati cartografici nel Berkshire, Greater London, Greater Manchester, Staffordshire e West Midlands, in oltre 85 città e quartieri specifici. Il nuovo progetto di raccolta dati cerca di migliorare Apple Maps, comprese le informazioni sulla mappa 2D e la funzione Look Around, che consente agli utenti di ottenere una vista panoramica a livello stradale su una determinata posizione. Apple raccoglierà anche dati su aree come parchi, piazze, stazioni di transito e strade in cui non è possibile guidare le auto con i soliti sensori montati sul tettuccio.

Apple ha intrapreso indagini pedonali nel Regno Unito dal 2019, mentre negli Stati Uniti questo tipo di indagini è iniziata addirittura nel 2018. Oltre a raccogliere nuovi dati, le nuove mappature offriranno l’opportunità di rivisitare determinate località e raccogliere nuovamente i dati nel tentativo di mantenere una mappa aggiornata e di alta qualità.

Apple ha affermato che i suoi sforzi di raccolta dati continueranno a proteggere la privacy delle persone, e anche con questi nuovi sistemi per la tracciatura a livello pedonale saranno censurati volti e targhe sulle immagini pubblicate, che dunque non verranno mostrate in Look Around. Inoltre, potranno anche esserci ulteriori censure a seguito di richieste individuale. Le nuove indagini a livello stradale iniziano oggi e dureranno fino al 20 maggio prossimo.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al servizio Apple Mappe il link da seguire è direttamente questo.