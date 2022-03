Niu MQi GT EVO è lo scooter elettrico da 100 km/h

L’elettrico continua l’avanzata anche in Italia, con NIU, tra i produttori più attivi sul mercato, che amplia la sua gamma con il nuovo scooter elettrico MQi GT EVO, che presenta come l’evoluzione del suo modello top da 125 cc.

Niu MQi GT EVO è il top di gamma della serie MQi. Propone design sempre accattivante e iconico, con il faro a LED di terza generazione per un’illuminazione più ampia.

Lo scooter ha un peso contenuto di 128 kg comprensivo delle due batterie agli ioni di litio che, con un ciclo completo di ricarica di 5 ore, garantiscono un massimo di 67 Km di autonomia. E’ dotato di un sistema frenante EBS che fornisce potenza rigenerativa.

MQi GT EVO gode di cerchi da 14 pollici, e ha un motore da 5.000 W in grado di far raggiungere all’EVO una velocità massima di 100 Km/h, che lo rende comparabile a qualunque 125 cc con motore endotermico sul mercato.

MQi GT EVO ha tre diverse modalità di funzionamento principali, dalla ECO che aumenta l’autonomia e risparmia batteria, per velocità fino a 45 Km/h, alla Dynamic con velocità fino a 75 Km/h, per passare alla Sport con massima accelerazione e velocità fino a 100 Km/h.

Il nuovo arrivato ha un cruscotto LED smart – dotato di tre diverse personalizzazioni – in grado di mostrare le informazioni necessarie in un’unica schermata: stato della batteria, modalità di guida, velocità e tanto altro.

Anche Niu MQi GT EVO si connette all’app, per restare sempre connessi al proprio scooter, ricevere informazioni sul veicolo, sul suo “stato di salute” e localizzarlo in ogni momento tramite smartphone.

Il prezzo di listino di è di 4,999 euro, ma come per gli altri scooter elettrici in gamma gode degli eco incentivi statali che permettono di avere uno sconto sul prezzo di listino fino al 40%.

