Xiaomi Mi Band 5, al smart band è in offerta a soli 36 euro e spedizione gratuita

Nuova offerta per la nuova Xiaomi Mi Band 5, la smartband di ultima generazione del brand cinese, in vendita a circa 36 euro con spedizione gratuita.

Per chi non avesse ancora preso visione del nuovo modello, le novità sono sicuramente interessanti: la smartband di quinta generazione, integra ora un display più grande da 1.2 pollici, per poter meglio consultare i contenuti e interagire con il menù.

Grande novità è il sistema di ricarica, che avviene ora attraverso un connettore magnetico: grazie a questo sistema non sarà più necessario rimuovere la cassa della smartband dal cinturino, novità comoda e gradita.

Aumentano anche le attività tracciate dal dispositivo con l’aggiunta di nuove tipologie, come il salto della corda, yoga, sollevamento pesi, vogatore ed ellittica. Migliora inoltre anche la precisione del sensore di rilevazione cardiaca e il tracciamento del sonno.

Sono sempre 20 i giorni massimi di autonomia e i 50 metri di resistenza durante le immersioni. In definitiva la Mi Band 5 è sicuramente la miglior Mi Band di sempre.

Si acquista in offerta a circa 36 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.