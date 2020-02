Apple venderà oltre 100 milioni di cuffie true wireless nel 2020

La crescita del mercato globale delle cuffie true wireless è stata sensibilmente superiore al previsto, segnando +53% nell’ultimo trimestre 2019: non solo Apple (qui le recensioni di AirPods Pro e AirPods seconda generazione) domina in assoluto ma si prevede che farà ancora meglio quest’anno, arrivando a vendere oltre 100 milioni di unità. Un numero impressionante tenendo presente che per tutto il 2019 il mercato globale è valso 130 milioni di pezzi spediti, di cui 51 milioni solo nell’ultimo trimestre.

Per tutto lo scorso anno la quota di mercato Apple è stata del 47% con un lieve peggioramento al 41% negli ultimi mesi del 2019. La flessione nella quota di mercato non è dovuta a un calo delle vendite di AirPods ma alla crescita esplosiva del mercato. Infatti, nonostante la scarsità di scorte Cupertino ha venduto 6 milioni di AirPods Pro negli ultimi tre mesi del 2019, dispositivo che ha contribuito non poco alla crescita complessiva dell’intero settore e che ha permesso a Cupertino di segnare +44%.

Il successo di AirPods è stato ancora più avvertito in USA dove il settore segna una crescita del 76% arrivando così a pesare per il 35% nel mercato globale delle cuffie true wireless. Le previsioni di Counterpoint Point sono ancora più positive per questo 2020 in corso perché secondo gli analisti Apple arriverà a vendere oltre 100 milioni di unità, inclusi gli AirPods Pro.

La multinazionale di Cupertino e AirPods distanziano tutti gli altri costruttori, lasciando spazio solo per il secondo posto ma a grandissima distanza. Nel mercato dei dispositivi true wireless Apple detiene il 47% mentre la lotta per la seconda posizione vede Xiaomi e Samsung con circa il 6% del mercato.

Sempre nell’ultimo trimestre 2019 nella fascia di mercato con prezzi da 100 dollari e superiori tre costruttori controllano l’80% delle unità: Apple, Samsung e Jabra. Invece sotto ai 100 dollari di prezzo i primi tre costruttori arrivano a contare solo per circa un terzo del totale, risultando in un mercato più frammentato anche per la presenza di numerosi costruttori cinesi.

Samsung potrebbe recuperare terreno e aggiudicarsi il secondo posto con il lancio atteso dei Galaxy Buds Plus che potrebbe avvenire all’evento Unpacked di martedì 11 febbraio, insieme ai nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip. Macitynet sarà presente all’evento Galaxy Unpacked di martedì 11 febbraio per offrire ai lettori fotogalleria, reportage, dettagli e tutte le novità che saranno svelate.

