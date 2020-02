Il video Galaxy S20 mostra i tre i modelli prima dell’annuncio

Il video Galaxy S20 è talmente curato e ricco di dettagli che sembra un materiale di marketing originale fuoriuscito dagli uffici Samsung. Grazie alle numerose anticipazioni e indiscrezioni emerse in tutti questi mesi fino ad arrivare in questi giorni riteniamo di conoscere se non tutto quasi dei nuovi top di gamma Android del colosso sudcoreano.

Per questa ragione, anche se è impossibile avere una certezza del 100% sull’affidabilità delle fughe di notizie in rete, il video Galaxy S20 sembra del tutto attendibile. Numerosi i dettagli che corrispondono, a cominciare dai nomi Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, passando per il design e la protuberanza sul retro per il comparto fotocamere.

Si parte con tre obiettivi per Galaxy S20, atteso con sensore principale da 12 megapixel con obiettivi ultrawide, telefoto e probabilmente anche macro. A salire con un obiettivo aggiuntivo per Galaxy S20+, fino ad arrivare al modello top Galaxy S20 Ultra sul quale è atteso in aggiunta il super sensore da 100 megapixel costruito proprio da Samsung.

Comunque anche se questo video Galaxy S20 sembra mostrare tutto dei terminali in arrivo,(rimaniamo in attesa dei prezzi già trapelati e delle nuove funzionalità) le novità in arrivo all’evento Samsung Unpacked prevedono altro. Oltre al nuovo pieghevole Galaxy Z Flip potrebbero arrivare anche gli auricolari Galaxy Buds Plus e forse anche lo speaker smart Galaxy Home Mini e magari altro ancora.

Macitynet sarà presente all’evento Galaxy Unpacked di martedì 11 febbraio, in Italia alle ore 20 circa, per offrire ai lettori fotogalleria, reportage, dettagli di tutte le novità che saranno presentate. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dell’universo Android si parte da questa pagina. Per chi è interessato a iPhone tutti gli articoli sono disponibili da qui.