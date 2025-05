Apple vuole i pulsanti allo stato solido non solo per iPhone

Apple starebbe pensando all’adozione di pulsanti a stato solido con feedback aptico non solo per i futuri iPhone, ma da implementare anche in altri prodotti del suo catalogo, inclusi futuri modelli di iPad e Apple Watch.

L’indiscrezione arriva dalla Cina, anche se non è del tutto nuova. La voce, infatti, era già circolata nel 2022, quando si pensava che Apple volesse introdurre questa tipologia di pulsanti sugli iPhone 15 Pro nell’ambito del cosiddetto “Project Bongo”.

I pulsanti a stato solido, ricordiamo, offrirebbero il vantaggio di azzerare l’usura meccanica e permetterebbero di distinguere tra una pressione leggera e una più decisa, potendo servire così ad attivare funzioni diverse. Tuttavia, il progetto sarebbe stato cancellato in fase ormai avanzata e poi, dopo un’ulteriore ipotesi di un debutto su iPhone 16 Pro, era stato accantonato a tempo indeterminato.

A quanto pare, però, Apple non ha mai rinunciato del tutto all’idea. Secondo il leaker cinese Instant Digital, lo sviluppo dei pulsanti aptici è tutt’altro che una chimera. Solo il mese scorso, il leaker su Weibo aveva annunciato che Apple stava ancora valutando questa tecnologia per un futuro iPhone e oggi, lo stesso account rincara la dose: il progetto non riguarderebbe soltanto gli smartphone della Mela, ma l’intera gamma di prodotti Apple, compresi iPad ed Apple Watch.

Il problema non sarebbe il costo di produzione, quanto la difficoltà nel prevenire i cosiddetti “mistouch”, ovvero falsi riconoscimenti del tocco, oltre che problemi nella reattività del feedback aptico, che si traducono in una risposta tattile non sempre precisa.

Nella configurazione attuale in fase di sviluppo, il pulsante è integrato direttamente nella scocca e non restituisce alcun “ritorno” meccanico al clic; Apple starebbe però lavorando per riprodurre più fedelmente la sensazione di un interruttore tradizionale.

Finora si era ritenuto che il progetto fosse stato messo in pausa per concentrare gli ingegneri sul miglioramento di display e batterie. Sebbene non sia atteso sui modelli della serie iPhone 17, i pulsanti a stato solido sarebbe stato “ripreso” internamente, potendo fare apparizione magari nella prossima generazione ancora di dispositivi Apple.

Per tutto quello che sappiano sugli iPhone 17 Pro rimandiamo a questo articolo, invece per l’atteso iPhone Air si parte da qui.