Lo stato di WhatsApp diventa uno spettacolo con nuovi strumenti

Lo stato di WhatsApp si prepara ad un mega aggiornamento. Concepito come uno spazio personale pensato per permettere agli utenti di condividere, in modo semplice e immediato, ciò che accade nel quotidiano con le persone più care, presto si arricchirà di nuovi elementi.

Tra le nuove funzionalità in arrivo, ci sarà la possibilità di creare collage con un massimo di sei immagini, che l’utente potrà disporre liberamente grazie agli strumenti di modifica integrati.

Anche la musica avrà un ruolo ancora più centrale, potendo l’utente realizzare uno stato interamente dedicato a una canzone, oppure utilizzare uno sticker musicale per accompagnare le immagini o i video con il brano perfetto per quel momento.

Inoltre, sarà possibile trasformare una foto in uno adesivo da aggiungere al proprio stato, adattandolo facilmente alla forma e alle dimensioni desiderate. E se si desidera coinvolgere i propri amici in modo ancora più attivo, è possibile usare lo sticker “Tocca a te” per invitarli a rispondere con la loro versione dello stato, creando così una conversazione condivisa.

Queste novità per lo stato saranno progressivamente introdotte nei prossimi mesi e rese disponibili a tutti gli utenti di WhatsApp. In questo modo, sia che si voglia raccontare la quotidianità, sia che si desideri celebrare un momento speciale, le nuove funzioni offriranno nuovi modi per restare connessi e rendere partecipi i propri cari.

Novità da WhatsApp

Dopo anni e anni di attesa WhatsApp ha finalmente rilasciato la versione ufficiale per iPad del client: trovate tutti i dettagli in questo articolo. Inoltre, nella versione beta più recente si è scoperta una nuova opzione di logout – disconnetti, che permette agli utenti di prendersi una pausa dal servizio di messaggistica, senza cancellare i propri dati definitivamente, potendo riattivare l’account al momento desiderato.

