Perplexity Labs è una squadra di esperti AI che lavora per te

Dopo aver introdotto Perplexity Search per chi cerca risposte rapide e Deep Research per chi vuole analisi più approfondite, il team di sviluppo di questa AI dà il benvenuto a Perplexity Labs, che pone l’accento su una nuova frontiera di intelligenza artificiale.

Per illustrare il funzionamento di Labs, Perplexity usa questa metafora: se Perplexity è come una macchina che fornisce risposte istantanee, Labs è l’equivalente di un intero team dedicato alle proprie esigenze.

Perplexity Lab è studiato per chiunque voglia trasformare un’idea in un progetto concreto: dalla creazione di report e fogli di calcolo, alla realizzazione di dashboard interattivi, fino allo sviluppo di semplici web app, il tutto sostenuto da ricerche e analisi precise.

Per raggiungere lo scopo, Perplexity Labs impiega strumenti come la navigazione profonda sul web, l’esecuzione di codice e la creazione di grafici e immagini, così da realizzare in pochi istanti ciò che prima richiedeva giornate di ricerche, competenze multiple e coordinamento.

Il team di esperti AI può essere sfruttato sia per eseguire incarichi di lavoro complessi che progetti personali. Per esempio è possibile affidare a Perplexity Labs la creazione di una campagna di marketing, analisi e finanza aziendale, progetti creativi fino alla pianificazione settimanale dei pasti.

Grazie alla generazione e all’esecuzione di codice, Labs organizza dati, applica formule e crea istantaneamente documenti di testo, grafici o fogli di calcolo. Tutti i file prodotti vengono raccolti nella scheda “Assets”, dove è possibile visualizzarli e scaricarli in un click. Inoltre, nella scheda “App” si troveranno mini-app interattive, come dashboard, presentazioni o siti web basilari, realizzati e pubblicati senza strumenti esterni.

A partire da oggi, gli abbonati Pro possono accedere a Labs direttamente dal selettore di modalità nella barra di ricerca sul Web, su iOS e Android e presto anche nelle app per Mac e Windows.

Ricordiamo che in aprile Perplexity ha rilasciato iOS Voice Assistant che oltre a eseguire alcuni comandi finora riservati a Siri, offre le capacità di risposta di un chatbot AI moderno.