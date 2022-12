Apple Watch, come aggiungere la frequenza cardiaca nei quadranti

Apple Watch offre una varietà di quadranti personalizzabili in base ai gusti dell’utente. Ogni quadrante può essere personalizzato, aggiungendo o rimuovendo scorciatoie con varie funzionalità.

Se per vari motivi avete bisogno di monitorare spesso la frequenza cardiaca, un modo semplice per farlo è aggiungere la complicazione “Battito cardiaco” ad un quadrante oppure aggiungere l’app Battito cardiaco al Dock.

Come aggiungere la complicazione battito cardiaco

In alcuni quadranti è possibile aggiungere funzionalità speciali, chiamate “complicazioni”, in modo da poter controllare rapidamente elementi come i prezzi delle azioni, il meteo o informazioni delle altre app installate.

Con l’Apple Watch indossato, selezionate il quadrante di vostro gradimento, tenete premuto fino alla comparsa della scritta “Modifica”; selezionate quest’ultima, fate il gesto dello swipe verso sinistra fino a vedere l’opzione “Complicazioni” (se non vedete questa opzione significa che il quadrante selezionato non supporta le complicazioni); le complicazioni che è possibile modificare sono circondate da un riquadro; premete sul riquadro della complicazione che volete modificare e scegliete “Battito”: la complicazione apparirà al posto di quella selezionata in precedenza e potrete richiamarla al volo molto più facilmente, con un semplice tap sul quadrante. Al termine, premete la Digital Crown per salvare le modifiche, quindi toccate il quadrante per visualizzarlo.

Con lo stesso sistema si possono aggiungere altre complicazioni al quadrante. È possibile modificare i colori e le funzionalità, quindi aggiungere il quadrnate alla propria raccolta. È possibile cambiare quadrante in qualsiasi momento per visualizzare l’ora come prefermo o semplicemente per variare un po’.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.