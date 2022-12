Mercedes Me Finance è una nuova app di Mercedes-Benz

“Entra a far parte della suite di prodotti digitali firmati Mercedes Me la nuova app Mercedes me Finance. Disponibile su Apple Store e Google Play, è dedicata a chiunque abbia un contratto Mmercedes Benz di finanziamento, leasing o noleggio e permette di gestire digitalmente il proprio contratto.

Una volta collegata l’app al proprio account Mercedes Me – spiega il priduttore – il cliente potrà accedere in tempo reale a informazioni e funzionalità tra cui la verifica della data di scadenza, la copia delle fatture, i documenti contrattuali nonché i contatti di assistenza. Sarà inoltre possibile aggiornare i propri dati, controllare gli addebiti e i pagamenti o richiedere conteggi di estinzione.

“Gli strumenti offerti dalla digitalizzazione ci permettono oggi di essere ancora più vicini ai nostri clienti, ovunque essi siano e in qualsiasi momento della giornata, assicurando una relazione costante e senza soluzione di continuità”, spiega Valentina Pedrazzoli CEO di Mercedes Benz Lease. “La nuova app Mercedes me Finance mette a disposizione dei nostri clienti un utilissimo strumento per la gestione del proprio contratto, con informazioni e funzionalità sempre a portata di un click”

Una volta scaricata e abbinata al proprio Mercedes me ID, l’app va ad arricchire ulteriormente un ecosistema di servizi utilizzati ogni giorno da migliaia di clienti per accedere da remoto ad informazioni, servizi e funzioni legati alla propria automobile.

L’app, che verrà progressivamente implementata attraverso nuovi servizi e funzionalità, è disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.

