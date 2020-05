Apple Watch cresce più del mercato e lo domina anche con Coronavirus

Apple Watch continua a dominare il mercato anche nel primo trimestre 2020, quello che purtroppo passerà alla storia per Coronavirus. Non solo l’indossabile Apple vede aumentare le spedizioni in alcuni dei mesi più critici che il mondo abbia conosciuto da diversi anni a questa parte, ma cresce addirittura più del mercato indossabili.

Nel trimestre conclusosi a marzo di quest’anno le spedizioni Apple Watch sono aumentate del 23% passando dai 6,2 milioni dello stesso periodo dello scorso anno gli attuali 7,6 milioni di pezzi. Le spedizioni sono leggermente aumentate anche per il secondo classificato Samsung ma la distanza da Cupertino rimane siderale: il colosso sudcoreano ha infatti spedito 1,9 milioni di smartwatch rispetto a 1,7 milioni del 2019. In pratica Apple vende circa 4 volte più smartwatch del secondo classificato Samsung.

Il buon andamento dell’indossabile Apple è già emerso nella presentazione dei risultati trimestrali di Cupertino. Ora i dati di Strategy Analytics offrono quadro e numeri più precisi. L’intero settore è cresciuto, registrando una crescita del 20% da 11,4 milioni di unità nel primo trimestre 2019 agli attuali 13,7 milioni. Anche se nel periodo in esame le vendite nei negozi sono diminuite, gli smartwatch e Apple Watch in particolare nei mesi del Coronavirus hanno visto aumentare le vendite online. Secondo gli analisti un crescente numero di utenti ha scelto di acquistare un Apple Watch per monitorare benessere, salute e attività fisica durante la fase di lockdown.

Come anticipato Apple è crescita leggermente più del mercato globale degli smartwatch e vede così la sua quota di mercato totale passare dal 54% al 55%. Viceversa Samsung rimane al secondo posto ma registra una piccola flessione, dal 15% del 2019 all’attuale 14%. Infine al terzo posto Garmin che migliora le spedizioni da 800mila unità a 1,1 milioni, un aumento del 38% e della quota di mercato che passa dal 7% all’8%.

