Apple assegna 10 milioni di dollari a Copan per costruire test Covid-19

Apple ha annunciato di aver assegnato 10 milioni di dollari del suo fondo Advanced Manufacturing creato nel 2017 a favore di Copan Diagnostics, una delle principali società USA specializzata nella costruzione di kit e raccolta dei campioni che svolgono un ruolo fondamentale nei test COVID-19 negli Stati Uniti.

Il finanziamento mira a consentire a Copan di accelerare rapidamente la fornitura di questi kit per la raccolta dei campioni per gli ospedali negli USA, espandendo la produzione attuale da diverse migliaia a oltre un milione di kit a settimana già all’inizio di luglio.

Apple afferma che supporterà anche l’espansione di Copan in una nuova struttura più grande nel sud della California, che sarà costruita con attrezzature avanzate che la multinazionale di Cupertino sta contribuendo a progettare in collaborazione con Copan.

Sentiamo un profondo senso di responsabilità nel fare tutto il possibile per aiutare gli operatori sanitari, i pazienti e le comunità a supportare la risposta globale al COVID-19

Queste le parole Jeff Williams, direttore operativo Apple, che aggiunge come Copan è uno dei produttori più innovativi al mondo di kit per la raccolta di campioni per i test COVID-19.

Copan si dice entusiasta di creare una nuova collaborazione con Apple. Il CEO della società ha ammesso come i kit di raccolta e trasporto sono una componente fondamentale nella lotta contro il COVID-19, e che la partnership con Apple è davvero ben accolta, poiché le due compagini mirano a obiettivi comuni, come l’innovazione, la qualità e l’eccellenza nella produzione e nel design. Le competenze operative di Apple, spiegano i vertici COPAN, aiuteranno la compagine a incrementare la fornitura di importanti strumenti pre-analitici per i professionisti medici in tutto il paese, in questo particolare momento critico.

Apple sta acquistando attrezzature e materiali per il progetto da aziende negli Stati Uniti, comprese le attrezzature che la Mela sta aiutando a progettare con K2 Kinetics, che ha sede a York, in Pennsylvania, e MWES a Waukesha, nel Wisconsin.

Apple ha donato diversi milioni di dollari per rispondere all’emergenza da COVID-19, tra cui a Global Citizen e America’s Food Fund. Ha inoltre progettato e distribuito quasi 10 milioni di visiere, fornito oltre 30 milioni di maschere per operatori sanitari e sviluppato un’API di notifica dell’esposizione COVID-19 per l’utilizzo da parte delle autorità sanitarie pubbliche di tutto il mondo.

