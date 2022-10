Apple Watch ha permesso di scoprire un raro tumore in una 12enne

La famiglia di una bambina ha riferito che la funzionalità di monitoraggio cardiaco di Apple Watch ha permesso di salvare la vita della figlia, permettendo di individuare un carcinoma che raramente si scopre nella prima adolescenza.

Una mattina l’Apple Watch di Imani Mile, ha cominciato a segnalare alla 12enne una frequenza cardiaca insolitamente elevata. La mamma di Mile, Jessica Kitchen, l’ha portata in ospedale dove i dottori le hanno diagnosticata un’appendicite. Durante la procedura, hanno scoperto un tumore neuroendocrino nell’appendicite, qualcosa che raramente si verifica con i bambini più piccoli.

I medici hanno poi scoperto che il cancro si era già diffuso in altre parti del corpo di Mile. È stata operata all’ospedale pediatrico C.S. Mott Children’s Hospital del Michigan per asportare i tumori residui e bloccare la diffusione.

“Se non avesse avuto l’Apple Watch, sarebbe potuta andare molto peggio”, ha dichiarato la mamma all’Hour Detroit.

Non è la prima volta che l’Apple Watch contribuisce a individuare tumori rari. A luglio di quest’anno, una donna ha scoperto un problema simile dopo avvisi multipli che segnalavano fibrillazione atriale.

La frequenza cardiaca su Apple Watch consente di monitorare l’andamento del corpo. È possibile controllare il battito cardiaco durante un allenamento; visualizzare la frequenza a riposo, durante le camminate, gli allenamenti e dopo gli allenamenti o durante le sessioni di respirazione, oppure eseguire una lettura in qualsiasi momento.

È possibile abilitare le notifiche dall’app Battito cardiaco per ricevere un avviso in caso di frequenza cardiaca elevata o ridotta e di ritmo cardiaco irregolare. La funzione di notifica sul ritmo irregolare controlla periodicamente il battito cardiaco dell’utente per individuare un eventuale ritmo irregolare che potrebbe indicare la presenza di fibrillazione atriale (FA).

Recentemente l’Apple Watch ha fatto capire a una donna di essere in dolce attesa.