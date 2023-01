Apple Watch, brevetto per comunicazioni in ambienti subacquei

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple relativo alla ricarica magneto-induttiva e a comunicazioni in ambienti particolari come le profondità marine. Nel brevetto, Apple indica che l’invenzione in questione potrebbe essere utile anche in ambito militare (per forze speciali come i Navy Seal impegnati in ambienti operativi prevalentemente marittimi e costieri), in operazioni di ricerca e soccorso e altri ambiti ancora.

Da quanto emerge nel brevetto, una futura versione di Apple Watch Ultra potrebbe integrare funzionalità specificatamente pensate per sommozzatori e per chi lavora con le immersioni.

Apple spiega che in determinati ambienti (es. quelli sommersi, ambienti sotterranei, ambienti situati ad elevate altitudini, zone rurali e così via), i dispositivi elettronici wireless potrebbero non essere in grado di comunicare passando per reti cellulari o via internet; di conseguenza, potrebbe dunque essere utile disporre di sistemi di comunicazioni alternativi che non richiedono la telefonia cellulare o la connettività ad internet.

Nel brevetto (qui i dettagli) si evidenziano modalità per consentire ricarica e comunicazione in assenza di connessioni tradizionali.

Apple mostra negli esempi allegati al brevetto un ambiente subacqueo, e modalità per inviare messaggi prestabiliti (es. “Aiuto!”, “Sono qui!”, “Torno su”, “Vado giù”, “Squalo!“) o altri da preimpostare per inviare velocemente informazioni pertinenti.

Il brevetto di Apple prevede l’uso di antenne a spirale con campi magnetici ad alta potenza da collocare su una imbarcazione (es. una nave o una barca), elemento che – sulla superficie – dovrebbe fungere da beacon (trasmettitore radio a bassa frequenza) per le comunicazioni da/verso l’ambiente sottomarino.

Apple ha previsto la possibilità di estendere l’antenna/beacon dall’imbarcazione verso l’aria aperta, facilitando le comunicazioni in mare. In una diversa incarnazione, l’antenna può essere immersa direttamente nell’ambiente subacqueo sotto l’imbarcazione.

Apple ha previsto tutto ciò che serve per interagire con i segnali inviati/ricevuti, la soluzione di problematiche legate allo spostamento dell’imbarcazione, la possibilità di controllare scatti e inviare foto e video e le varie necessità di chi si trova a operare sott’acqua.

