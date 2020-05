Apple Watch per rilevare Covid-19, Stanford avvia una ricerca

I ricercatori di Stanford hanno dato il via a uno studio per capire se Apple Watch può rilevare il Covid-19. Il dispositivo indossabile di Apple è in grado di raccogliere dati come l’ECG e la frequenza respiratoria e ora i ricercatori di Stanford stanno cercando di capire se, attraverso questi dati, è possibile per Apple Watch rilevare situazioni di probabile contagio da Covid-19.

La ricerca prevede lo studio sui dati rilevati da Apple Watch forniti all’università da parte dei volontari, proprietari di Apple Watch e altri dispositivi indossabili. In questo momento Stanford è ancora alla ricerca di partecipanti per il suo studio e tutti possono prendervi parte. La ricerca di Stanford mette al centro le funzioni di Apple Watch e di altri dispositivi indossabili, come Fitbit, per capire se possono essere utilizzati per tracciare malattie infettive. L’obiettivo è trovare un modo semplice e alla portata di molti per prevedere l’insorgenza della malattia, anche prima dell’arrivo di qualsiasi sintomo.

Attualmente i ricercatori stanno chiedendo la disponibilità alla collaborazione allo studio a parsone che hanno avuto un caso confermato o sospetto di COVID-19, oppure che sono state esposte a qualcuno che è stato contagiato, persone a rischio (operatori sanitari o farmacisti).

Per partecipare allo studio sarà necessario indossare il proprio dispositivo sempre, scaricare un’app, compilare quotidianamente un sondaggio sui sintomi, esportare i dati raccolti dall’orologio e consentire l’accesso alla propria cartella clinica elettronica ai ricercatori. Lo studio durerà al massimo due anni, ma Stanford è fiduciosa del fatto che la prima fase di raccolta dati sarà completata nel giro di poche settimane. La seconda fase prevede, invece, la creazione di un dashboard personale che comunica alle persone il probabile contagio.

