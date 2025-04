Per Apple Watch SE 3 un upgrade di schermo

La notizia è conosciuta: Apple prepara un rinnovo di Apple Watch SE, il suo smartwatch economico. Più difficile è dire che cosa ci sarà dentro al nuovo SE 3 anche se alcuni brandelli di informazioni cominciano a comporre un quadro attendibile. L’ultimo di questi riguarda la dimensione della cassa che dovrebbe essere da 41 e 45 mm.

Lo schermo di Apple Watch SE 3

A farlo pensare è Ross Young, analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants) e voce autorevole quando si parla di schermi. In un post su X (ex Twitter), Young spiega che Apple ha avviato la produzione dei pannelli per il nuovo Apple Watch SE 3, con dimensioni di circa 1,6” e 1,8”.

Non ci sono informazioni precise su quello che queste dimensioni dello schermo significano in termini di dimensioni della cassa, ma sappiamo che l’Apple Watch SE da 40 mm ha un display da 1,57 pollici e quello da 44 mm ne ha uno da 1,78 pollici. Si può immaginare quindi che anche la cassa crescerà di dimensioni.

Stesso percorso di Apple Watch 10

Il processo non è del tutto originale. Con Apple Watch 7 Apple aveva portato la cassa da 40 a 41 mm e da 44 a 45 mm. Nello stesso tempo aveva presentato Apple Watch SE 40 e 44 mm.

Con Apple Watch Series 10 Apple ha ampliato le dimensioni della cassa, passando da 41mm e 45mm a 42mm e 46mm. Un piccolo ma significativo aumento, pensato per offrire più spazio a schermo mantenendo un design sottile.

Apple Watch SE 3 sembra voler seguire la strada percorsa in precedenza e abbandonare le storiche misure da 40mm e 44mm per allinearsi a standard più moderni anche se inferiori a quelli di Apple Watch 10, proprio come Apple Watch SE 2 era inferiore ad Apple Watch 7 e successivi.

La plastica? Archiviata

Se il design cambia nei dettagli, non ci sarà, come abbiamo già detto, la rivoluzione nei materiali. Apple aveva considerato una cassa in plastica rigida per differenziare l’SE e ridurre i costi, ma il progetto è stato accantonato: i designer non erano soddisfatti del risultato e i costi di produzione non si sono rivelati vantaggiosi.

Quando arriva e cosa ci sarà di nuovo

Ricordiamo che il lancio dell’Apple Watch SE 3 è atteso per settembre, accanto ai nuovi iPhone 17, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3. Il modello economico dovrebbe avere: