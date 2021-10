Apple Watch 7, un grande spettacolo sul grande schermo

Più agio, più spazio, più comodità: le prime impressioni (non una recensione che arriverà presto) favorevoli che si ricavano dopo alcune ore di utilizzo del nuovo Apple Watch 7, derivano tutte principalmente dallo schermo più grande che sembra davvero fare una differenza ben al di là delle pure specifiche tecniche.

Che sia il display uno dei due argomenti (il secondo è l’aumento della velocità di ricarica) il punto di forza del nuovo Apple Watch lo si comprende, appunto, in maniera rapidissima e intuitiva. Le icone sono più cliccabili, le immagini sono più leggibili e in generale c’è un minor senso di costrizione ben al di là del modesto aumento della superficie OLED.

In parte si tratta anche di una impressione generata dalla forma che segue quella della cassa (impercettibilmente affinata e arrotondata) e dal fatto che i bordi sono stati quasi dimezzati (1,7mm contro 3 mm di Apple Watch 6; in Apple Watch 3 erano di 4,5mm), in parte anche dalla sapiente modulazione grafica dei nuovi schermi di cui alcuni sono esclusivi e resi possibili solo dal pannello più ampio (come Contorno e Modulare duo).

Siamo impazienti di testare il nuovo schermo che è anche leggermente più luminoso quando non attivo, nei nostri consueti allenamenti in bicicletta. Abbiamo elevate aspettative anche per alcune nuove funzioni di WatchOS 8 e che Apple rende disponibili anche su altri modelli di Apple Watch, quale l’attivazione automatica dell’attività per chi va sulle due ruote, ma abbiamo l’impressione che le informazioni su Apple Watch 7 dovrebbero essere più leggibili, comode e immediate.

In così poco tempo di utilizzo non possiamo fornire dati misurati in maniera metodica sull’aumento della velocità di ricarica ma possiamo confermate che usando un caricabatterie USB-C (questo) abbiamo recuperato il 30% di carica (da 30% a 60%) in circa un quarto d’ora. I precedenti Apple Watch 5 e Apple Watch 6 per recuperare la stessa percentuale di batteria impiegano circa venticinque minuti. È facile calcolare che, dato il rallentamento nell’ultima parte tipica di tutti i dispositivi) la promessa di Apple di una ricarica completa da 0 a 100 in un’ora dovrebbe essere attendibile.

Due parole vanno anche dette sul colore. Il nostro Apple Watch 7 è verde, ma descrivere le tinte che Apple usa nei suoi dispositivi si corre sempre il rischio di essere fuorvianti. Come succede con gli iPhone (specie i Pro) il colore ha una declinazione elegante, che potremmo definire “metallica” ed emerge solo prestando attenzione, oppure quando c’è una particolare incidenza della luce. Fuori da questa situazione potrebbe sembrare semplicemente grigio scuro o addirittura nero.

Non ci piace come non c’è mai piaciuto in precedenza il Bracciale Sport (verde) che da sempre troviamo scomodo da allacciare e difficile da gestire. Per questa ragione preferiamo da sempre comprare bracciali alternativi. Nel caso specifico siamo stati fortunati ad avere scelto per Apple Watch in acciaio oro che abbiamo indossato fino a ieri, un Solo Loop Verde Cipro che si abbina molto bene con il Verde di Apple Watch 7. Chi ordina direttamente da Apple a nostro giudizio dovrebbe acquistare fin dall’inizio un bracciale differente: un Solo Loop, un Solo Loop Intrecciato, uno Sport Loop o un bracciale ad aggancio magnetico come il Maglia Milanese o a maglie in pelle. In particolare il Solo Loop costa quanto lo Sport Loop…

Fin qui come detto le impressioni d’uso si trasformeranno presto in un recensione. Ma già da ora possiamo dire che… l’impressione (è il caso di dirlo) suscitata è la stessa che abbiamo avuto dalle novità di iPhone 13 Pro: piccoli aggiustamenti messi nel punto giusto fanno una differenza ben oltre la loro misura tecnica. Una legge che non è stata scritta da Apple ma di cui Apple è maestra.

Apple Watch è in vendita da oggi negli Apple Store, presso i negozi Apple. La disponibilità è generalmente scarsa (Apple Store on line riporta spedizioni a fine novembre o inizio dicembre). Per quanto riguarda Amazon, come spieghiamo qui al momento in cui scriviamo diversi modelli sono invece in pronta spedizione al punto che si possono tra domenica o lunedì.