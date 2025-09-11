Apple Watch SE 3 si compra già oggi su Amazon

Apple Watch SE 3 in preordine su Amazon: tutte le novità. Apple ha appena annunciato il nuovo Apple Watch SE 3 e i preordini sono già attivi anche su Amazon.

La terza generazione dello smartwatch più accessibile di Apple compie un salto importante grazie al chip S10, lo stesso dei modelli superiori, che per la prima volta abilita la funzione di Always On anche sulla linea SE.

Le novità di Apple Watch SE

Il nuovo processore introduce i gesti Doppio Tap e Scatto del Polso per controllare l’orologio senza toccare lo schermo. Sul fronte salute, oltre alle già presenti notifiche di frequenza cardiaca, rilevamento cadute e di incidenti, arrivano il rilevamento della temperatura del polso (utile per tenere sotto controllo l’ovulazione e ricevere notifiche in caso di anomalie), il rilevamento di apnee notturne e un’analisi più accurata della qualità del sonno.

Lo schermo è protetto da vetro Ion-X chimicamente rinforzato, che secondo Apple aumenta di quattro volte la resistenza alle crepe rispetto al pannello usato su Apple Watch SE 2. La cassa è in alluminio riciclato al 100% e i colori disponibili sono Galassia e Mezzanotte.

Migliora anche l’esperienza audio: ora si possono ascoltare musica e podcast direttamente dall’altoparlante dell’orologio. Siri gira on-device, per risposte più rapide e più privacy.

L’autonomia dichiarata è di 18 ore con Always On attivo. Per la prima volta sulla linea SE arriva la ricarica rapida: in 15 minuti si accumulano circa 8 ore di utilizzo, mentre in 45 minuti si raggiunge l’80% di carica partendo da zero.

Come acquistare (anche a rate) su Amazon

Apple Watch SE da 40 mm costa 279 € (GPS) e 329 € (5G); 44 mm a 309 € (GPS) e 359 € (5G). I prezzi sono gli stessi di Apple, ma Amazon offre alcune interessanti opportunità. Tra queste anche l’acquisto a rate benchè, per ora, non sia stato ancora attivtato su questo prodotto

I preordini partono oggi e la disponibilità nei negozi è fissata per il 19 settembre. Amazon spedirà gli Apple Watch