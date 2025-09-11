Facebook Twitter Youtube

Amazon ha i nuovi Apple Watch Ultra 3, spedizione immediata dal 19 settembre
Amazon ha i nuovi Apple Watch Ultra 3, spedizione immediata dal 19 settembre

Apple Watch Ultra 3 - macitynet.it
Apple Watch Ultra 3

Gli Apple Watch Ultra 3 si possono già ordinare su Amazon. Questa notte, solo poche ore dopo Apple, il grande rivenditore on line ha messo a disposizione per il preordine i nuovi modelli dell’orologio più potente e accessoriato degli smartphone della Mela.

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 3 è l’edizione 2025 del Apple Watch Ultra 2 , rispetto alla versione dello scorso anno ci sono significative novità

Le novità di Apple watch Ultra 3

  • Ultra 3 presenta un nuovo processore S10 SiP (potrebbe chiamarsi anche S11), progettato per una maggiore reattività e soprattutto per la gestione di funzioni AI locali, rendendo l’esperienza d’uso più “smart” e fluida.
  • Il nuovo modello ha una luminosità superiore (stimata oltre 3500 nit), cornici più sottili e risoluzione aumentata a 422×514 pixel, con pannello OLED LTPO3 wide-angle che garantisce leggibilità ottimale anche fuori asse.
  • Apple Watch Ultra 3 introduce la possibilità di inviare messaggi satellitari, una novità assoluta che offre maggiore indipendenza dall’iPhone e funzionalità SOS anche dove non c’è rete cellulare. In alcuni mercati (per ora non il nostro) introduce il 5G (RedCap, ottimizzato per indossabili).
  • Rircarica rapida: da 0 a 80% in 45 minuti. Autonomia estesa fino a 72 ore
  • Notifiche di ipertensione (quando approvato dalle autorità sanitarie) e misurazione della qualità del sonno (dipendente da iOS 26, disponibile anche su altri modelli)

Apple Watch Ultra 2 costa  909 €, lo stesso prezzo di Apple Watch Ultra 2 (. Amazon lo vende allo stesso prezzo di Apple con arrivo nei magazzini il 19 settembre e spedizione immediata.

Apple Watch Ultra 3, il miglior GPS mai visto su uno sportwatch secondo Apple - macitynet.it

Comprare su Amazon anche a rate senza interessi

Ricordiamo che solitamente ordinare su Amazon in preordine equivale a preordinare su Apple. Anzi in molti casi Amazon riesce, sul fronte del cliente, a gestire gli ordini con minori patemi d’animo e rincorse di quanto non accade a chi acquista direttamente da Apple.

Oltre a questo gli Apple Watch Ultra su Amazon si comprano con vantaggi non disponibili da Apple. In particolari sono acquistabili in cinque rate da 182 €, senza interessi e senza garanzie secondo la stessa formula Amazon che ben conosciamo. La spedizione come sempre gratuita, la restituzione (se non foste soddisfatti) garantita e senza problemi.

Click qui per comprare

