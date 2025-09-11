Distributore Smart di crocchette, alimentate cani e gatti a distanza con soli 27 €

Il distributore Smart di crocchette è una bella innovazione perché permette di gestire l’alimentazione dei propri animali domestici anche quando non si è a casa. Con il modello attualmente in sconto si possono programmare fino a 4 pasti al giorno, pianificando l’erogazione delle crocchette in base alle esigenze del proprio animale.

Si può scegliere di somministrare una dose minima di 50 gr e una dose massima di 100 gr, e il tutto lo si fa direttamente dall’app sul telefono, che comunica col distributore attraverso la rete Wi-Fi a 2.4 GHz di casa al quale va collegata la macchina al primo avvio.

Questo modello inoltre usa un serbatoio da 2 litri, abbastanza quindi per poter gestire le esigenze alimentari degli animali per diversi giorni prima di doverlo ricaricare. Per di più tutte le sue parti sono smontabili e lavabili sotto acqua corrente, il che ne facilita la manutenzione.

Facciamo notare poi la presenza di un blocco meccanico sul coperchio del serbatoio che impedisce ai cani o gatti curiosi di aprirlo e accedere al cibo prima del tempo. E sebbene l’alimentazione avvenga tramite corrente elettrica, è presente anche la possibilità di inserire delle batterie di backup (non incluse), che possono essere utili in caso di interruzione dell’alimentazione principale.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 27 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

