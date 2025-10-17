Apple Watch SE3 già in sconto del 16%, a 259 € è un affare

A distanza di un mese dal lancio Apple Watch SE di terza generazione, il più economico degli Apple Watch, è già in sconto. Lo comprate a solo 259 €, invece che 309 euro con un ribasso del 16%.

Nuove funzioni con chip S10 e Always-On

Quello che oggi trovate in offerta offre numerosi agiornamenti rispetto al modello precedentee

In particolare qui abbiamo chip S10 integrato consente per la prima volta anche su SE la visualizzazione Always-On, oltre al supporto per i nuovi gesti Double Tap e Scatto del Polso. Tra le funzioni aggiuntive anche il rilevamento della temperatura del polso, utile per monitoraggio dell’ovulazione e notifiche su eventuali anomalie. Si aggiungono anche rilevamento apnee notturne e analisi della qualità del sonno, funzioni finora riservate a modelli più costosi.

Design resistente e autonomia migliorata

Il vetro è dello stesso tipo Ion-X già usato nei modelli standard, ma ora con una resistenza alle crepe 4 volte superiore rispetto all’SE 2. La cassa da 44 mm è realizzata in alluminio riciclato e lo speaker consente l’ascolto di musica e podcast anche senza auricolari. Siri funziona ora localmente, per maggiore privacy e tempi di risposta più rapidi.

Ricarica rapida e autonomia da 18 ore

La batteria del SE 3 raggiunge l’80% in 45 minuti grazie alla ricarica rapida integrata (assente nei modelli precedenti). L’autonomia complessiva resta di circa 18 ore anche con Always-On attivo. Il dispositivo è compatibile con cinturini precedenti e pienamente integrato nell’ecosistema Apple per salute, notifiche e smart home.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo attuale è di 259€ invece di 309€ per la versione GPS da 44 mm, come detto un vero affare. In precedenza prezzi a questo livello li abbiamo visti solo dopo diversi mesi dal lancio.

