Apple Watch SE 3, il più economico ora ha l’Always On e supporta i gesti

Anche per Apple Watch SE 3 appena annunciato possiamo confermare quanto si era appreso nei mesi scorsi, a partire dall’uso del chip S10 che permette di abilitare per la prima volta la funzione di Always On anche su questa che è la serie più economica degli smartwatch di Apple.

Grazie al nuovo processore Apple Watch SE 3 supporta i gesti Doppio Tap e Scatto del Polso. Inoltre alle già presenti notifiche di frequenza cardiaca, rilevamento cadute e di incidenti viene aggiunto il rilevamento della temperatura del polso che permette di tenere sotto controllo l’ovulazione (e ricevere notifiche in caso di anomalie), e il rilevamento di apnee notturne e della qualità del sonno.

Il vetro che protegge lo schermo è chimicamente rinforzato (Ion-X) così che la resistenza alle crepe – dice Apple – aumenti di quattro volte rispetto al pannello usato in Apple Watch SE 2.

Inoltre adesso è possibile sfruttare l’altoparlante per ascoltare musica e podcast direttamente da lì, e Siri gira direttamente sul dispositivo, il che significa più velocità e maggiore privacy nell’interazione con l’assistente vocale.

Infine, la batteria dura 18 ore con una sola carica e Always On attivo. L’azienda specifica che Apple Watch SE 3 è anche il primo di questa serie a supportare la ricarica rapida, che è fino a 2 volte più veloce del modello precedente (con 15 minuti si accumulano 8 ore di autonomia, mentre in tre quarti d’ora raggiunge l’80% di carica partendo da zero).

Quando arriva

Apple Watch SE 3 è disponibile sul sito ufficiale nei colori Galassia e Mezzanotte, e la cassa è costruita in alluminio riciclato al 100%.

I prezzi in Italia partono da 279 € per il modello GPS con cassa da 40 mm, mentre la versione 5G costa 329 €.

Il 44 mm invece parte da 309 € per la variante GPS mentre quella con 5G costa 359 €.

I preordini partono oggi mentre per la disponibilità nei negozi dovete aspettare il 19 settembre.