Apple annuncia iPhone 17, un paio di ritocchi dove servono

Diverso dove conta. Si potrebbe definire così il nuovo iPhone 17, il nuovo smartphone base. Un dispositivo che resta sostanzialmente uguale esteticamente ma introduce un paio di novità importanti capaci di cambiare la qualità di utilizzo del dispositivo.

Schermo da 6,3 pollici a 120 Hz

Lo schermo di iPhone 17 cresce a 6,3 pollici e diventa il punto di forza del nuovo modello. Il pannello Super Retina XDR sfrutta ora anche la tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva che varia da 1 Hz fino a 120 Hz. Viene cancellato così un limite storico che castrava la percezione di velocità del dispositivo.

Arrivano anche l’Always-On Display e la luminosità di picco da 3000 nit, il valore più alto mai visto su un iPhone, con un contrasto migliorato per mantenere leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

La protezione è affidata al Ceramic Shield 2, che garantisce una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto al passato e integra un rivestimento anti-riflesso sviluppato da Apple per ridurre i bagliori e offrire colori più fedeli in qualsiasi condizione di utilizzo.

Nuove fotocamere

Novità importanti anche nelle fotocamere. Con iPhone 17 l’intero comparto posteriore passa a 48 MP su tutte le ottiche: la Main Fusion da 48 MP integra uno zoom 2x di qualità ottica utile per ritratti e dettagli, mentre la nuova Ultra Wide Fusion da 48 MP cattura un campo più ampio e fino a quattro volte i dettagli rispetto alla generazione precedente, risultando efficace anche per macro e prospettive creative.

Sul video arrivano 4K a 60 fps in Dolby Vision, registrazione con Spatial Audio, strumenti come Audio Mix per enfatizzare le voci e riduzione del rumore del vento; supportate anche foto e clip spaziali da rivedere con dispositivi compatibili.

Interessante la nuova fotocamera frontale Center Stage. Debutta il primo sensore quadrato su iPhone, pensato per dare più area utile e un’inquadratura più naturale. Le foto arrivano fino a 18 MP e, tenendo il telefono in verticale, si possono ottenere selfie in orizzontale senza dover ruotare il dispositivo.

Nei selfie di gruppo interviene l’AI che allarga automaticamente il campo per includere tutti e mantiene lo sguardo centrato. Per creator e vlog arriva Dual Capture, la ripresa simultanea con camera anteriore e posteriore per raccontare sé stessi e ciò che accade davanti.

Sul video la frontale supporta 4K HDR con stabilizzazione avanzata, utile anche durante videochiamate su FaceTime o app di terze parti. Risultato: riprese più ferme, più dettagli e più libertà nel comporre lo scatto senza cambiare presa.

Batteria e ricarica

Altra importante novità arriva dall’autonomia che in iPhone 17 compie un passo avanti significativo: Apple dichiara fino a 30 ore di riproduzione video, cioè otto in più rispetto alla generazione precedente. Un traguardo reso possibile non solo dall’efficienza del chip A19 ma anche dalla gestione energetica avanzata introdotta in iOS 26 con l’Adaptive Power Mode, capace di apprendere le abitudini di utilizzo e modulare i consumi quando la carica scende.

Anche sul fronte della ricarica ci sono miglioramenti: collegando l’iPhone a un alimentatore USB-C da 40 W si raggiunge il 50% in circa 20 minuti, riducendo drasticamente i tempi di attesa e rendendo più semplice affrontare una giornata intensa anche con sessioni prolungate di video, giochi o lavoro in mobilità.

Processori e connettività

Il cuore è A19 su tecnologia a 3 nm: la CPU a 6 core è fino a 1,5 volte più veloce di A15 e la GPU a 5 core supera il doppio delle prestazioni grafiche di A15, con acceleratori neurali integrati in ogni core grafico. Tra display engine, ISP e Neural Engine aggiornati, il salto si traduce in app più reattive, rendering grafico più spinto e titoli di nuova generazione senza compromessi.

In iPhone 17 debutta il chip N1 per le connessioni wireless di nuova generazione: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, con benefici tangibili su AirDrop e Hotspot in termini di stabilità e velocità. Sul fronte rete, oltre al supporto globale di oltre 500 operatori per eSIM, è previsto un modello solo eSIM in mercati chiave, soluzione che semplifica attivazione e gestione delle linee.

Configurazioni disponibilità e prezzi di iPhone 17

La base di iPhone 17 ora parte da 256 GB (il doppio rispetto alla generazione precedente) con opzione da 512 GB, dando nuove prospettive a chi scatta in 48 MP, registra in 4K e installa app più pesanti.

Buone notizie per i prezzi. Se l’iPhone 16 da 128 GB partiva da 979 euro, resta lo stesso il prezzo per iPhone 17 che parte da 979 euro con 256 GB di memoria, offrendo più spazio a parità di prezzo base.

Per aumentare la memoria a 512 GB, il prezzo dell’iPhone 16 saliva a 1.359 euro, mentre il modello 17 si posiziona a 1.229 euro per la stessa capacità.

Preordini dal 12 settembre e disponibilità dal 19 settembre nelle cinque colorazioni: nero, lavanda, azzurro mist, verde salvia e bianco.