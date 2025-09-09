Apple Watch Ultra 3, con connessione satellitare e nuovo display

L’Apple Watch Ultra 3 è ufficiale. Apple l’ha annunciato oggi con tuta la serie di novità che ci si attendeva: nuovo display, comunicazioni satellitari bidirezionali, supporto al 5G, una batteria fino a 42 ore e nuove funzioni di monitoraggio della salute, tra cui notifiche per l’ipertensione e il punteggio qualità del sonno.

Comunicazioni e sicurezza

Una delle novità più importanti per il pubblico di riferiemento dello smartwatch per chi ama sport complicati e sfidare sè stesso, sono le comunicazioni via satellite direttamente dal polso. Questo significa poter inviare Emergency SOS, notificare i contatti di emergenza e condividere la propria posizione su Find My quando si è completamente fuori rete.

Grazie alla nuova antenna e al modulo radio ridisegnato, il collegamento avviene con satelliti fino a 800 miglia di distanza e a velocità di 15.000 mp e la funzione è gratuita per due anni. Quando invece si è in copertura, il nuovo modem 5G migliora la velocità di download di app, musica e podcast.

Display e autonomia

Il pannello adotta la tecnologia LTPO3 con OLED grandangolare, che riduce le cornici del 24% e offre un’area visibile più ampia senza aumentare le dimensioni della cassa. La modalità always-on passa da un refresh al minuto a uno al secondo, rendendo visibile la lancetta dei secondi senza alzare il polso.

L’efficienza del nuovo schermo, insieme al modem 5G e a una batteria più capiente, consente fino a 42 ore di autonomia, che salgono a 72 in modalità risparmio energetico. Con il GPS attivo e il monitoraggio del battito, l’orologio resiste 20 ore di allenamento outdoor. La ricarica rapida permette con 15 minuti di ottenere fino a 12 ore di utilizzo.

Salute e monitoraggio

Debutta la funzione di notifiche per ipertensione, capace di rilevare segni coerenti con la pressione alta cronica analizzando la risposta dei vasi sanguigni tramite il sensore ottico. La funzione, in attesa di approvazione FDA e regolatori internazionali, sarà attiva in oltre 150 Paesi già questo mese.

Arriva anche lo Sleep Score, che assegna un punteggio alla qualità del sonno basandosi su durata, regolarità e cicli. Entrambe le funzioni si sommano a quelle già presenti: ECG, monitoraggio irregolarità del ritmo, saturazione ossigeno, apnea del sonno e stima dell’ovulazione retrospettiva.

Sport e fitness

Apple Watch Ultra 2 è compatibile con Workout Buddy, il coach vocale di iOS 26, basato su Apple Intelligence, che motiva in tempo reale in base ai dati della sessione e alla cronologia di allenamento. La nuova interfaccia del Workout semplifica la creazione di schede personalizzate, Race Route, Pacer e viste configurabili.

Per i runner c’è il GPS più preciso della categoria, per i ciclisti l’integrazione con power meter e stima automatica della FTP, per i nuotatori la rilevazione automatica di stile, vasche e SWOLF, per gli escursionisti mappe offline con indicazioni turn-by-turn e per i sub il supporto a Oceanic+ fino a 40 metri. Non mancano funzioni dedicate a golfisti e app di terze parti come Strava, Nike Run Club e TrainingPeaks.

Design e materiali

L’Apple Watch Ultra 3 è disponibile in titanio naturale o nero. I nuovi cinturini includono il Trail Loop con bordo riflettente, nuove colorazioni per Ocean Band e Alpine Loop, oltre a novità nella collezione Hermès, come il cinturino En Mer e lo Scub’H Diving in gomma con fibbia in titanio.

Sul fronte ambientale, Apple ha introdotto una cassa stampata in 3D che dimezza l’uso di materie prime, con 40% di materiali riciclati complessivi, tra cui titanio e cobalto della batteria al 100%. L’intera produzione utilizza energia rinnovabile e l’imballo è in fibra riciclata.

Disponibilità e prezzi

L’Apple Watch Ultra 3 è disponibile in preordine da oggi, con arrivo nei negozi a partire da venerdì 19 settembre 2025. Negli Stati Uniti il prezzo resta fissato a 799 dollari, mentre in Italia il listino è di 909 euro, invariato rispetto al modello precedente.

watchOS 26 sarà disponibile dal 15 settembre e richiede almeno un iPhone 11 con iOS 26. I nuovi cinturini saranno acquistabili da subito su Apple Store e nei negozi dal 19 settembre.